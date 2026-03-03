Il temuto avviso “Spazio su disco in esaurimento” è diventato l’incubo ricorrente di chiunque utilizzi un portatile per lavorare, studiare o creare contenuti. Fino a ieri, il compromesso era fastidioso ma accettabile: bastava spostare i vecchi file sul cloud e sperare in una connessione Wi-Fi sempre stabile. L’intelligenza artificiale ha cambiato radicalmente le regole del gioco. Le nuove funzioni integrate nei sistemi operativi, pensate per analizzare testi, foto e abitudini, pretendono di elaborare i dati direttamente sul dispositivo per garantire privacy assoluta e zero tempi di latenza.

È qui che i laptop configurati al risparmio iniziano a cedere, trasformando un semplice flusso di lavoro in un’attesa snervante scandita dalla rotella di caricamento. Il nuovo MacBook Air M5 interviene esattamente su questa frattura quotidiana. Apple ha compreso che il vero nemico della produttività moderna non è la mancanza di pura potenza di calcolo, ma la rapida saturazione della memoria e la lentezza nel trasferimento dei dati.

L’ansia da spazio in esaurimento ha afflitto intere generazioni di utenti Apple, costretti a fare i conti con un’archiviazione MacBook Air base ferma a 256GB. L’introduzione di sistemi operativi sempre più complessi, come macOS Tahoe, e l’integrazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) direttamente nel sistema, hanno reso obsoleta quella configurazione.

Apple interviene su questo fronte con una riprogettazione interna che non altera il collaudato design esterno in alluminio, ma stravolge le fondamenta operative del dispositivo. Questo aggiornamento sposta il baricentro dalla semplice navigazione web alla creazione di contenuti avanzati e all’esecuzione di compiti generativi in locale, garantendo un’infrastruttura solida per gli anni a venire.

Oltre la frequenza di clock: l’architettura del chip M5

Il salto generazionale dal silicio precedente non si misura più soltanto in megahertz o nel numero di core, ma nella specializzazione dei componenti. Il cuore della differenza tra M4 e M5 risiede nella riprogettazione della componente grafica e neurale. Apple ha integrato un Neural Accelerator dedicato all’interno di ogni singolo core della GPU. Questa scelta architetturale decentra il carico di lavoro tipicamente affidato al solo Neural Engine, distribuendolo in modo più efficiente durante le operazioni grafiche miste.

I risultati di questa riorganizzazione interna si traducono in un incremento prestazionale per le attività legate alle reti neurali fino a 4 volte superiore rispetto alla generazione passata. Un editor fotografico che utilizza strumenti di selezione automatica basati su machine learning, o un videomaker che applica filtri generativi, percepisce un netto calo dei tempi d’attesa.

La fluidità operativa viene ulteriormente garantita dalla memoria unificata, che ora vanta una larghezza di banda di 153 GB/s. Un aumento del 28% rispetto all’M4 significa ridurre drasticamente i micro-rallentamenti nel passaggio tra decine di schede aperte sul browser e applicazioni professionali in background.

Questo livello di ottimizzazione riafferma la validità dell’approccio Apple Silicon, capace di mantenere consumi ridotti pur scalando le prestazioni verso l’alto, un concetto esplorato approfonditamente nella nostra sezione dedicata all’Apple Silicon.

Confronto rapido: MacBook Air M4 vs M5

Specifiche Chiave MacBook Air M4 MacBook Air M5 Archiviazione base 256GB 512GB (SSD 2x più veloce) Banda di memoria 120 GB/s 153 GB/s (+28%) Wireless Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 (Chip N1) Motore Neurale Neural Engine integrato Neural Accelerator in ogni core GPU Performance IA Riferimento base Fino a 4x più veloce

Archiviazione e velocità SSD: il nuovo standard

La decisione tecnica con il maggiore impatto diretto sull’utente finale riguarda il comparto di archiviazione. La configurazione di partenza del MacBook Air M5 offre ora 512GB di spazio. L’eliminazione del taglio da 256GB risolve un limite storico della linea Air, offrendo uno spazio adeguato per accogliere librerie fotografiche pesanti, progetti multimediali e i modelli di machine learning richiesti dalle nuove funzionalità del sistema operativo.

La quantità di spazio è accompagnata da un sostanziale intervento sulla qualità delle memorie NAND utilizzate. La nuova tecnologia SSD garantisce velocità di lettura e scrittura doppie rispetto al passato. File video di grandi dimensioni vengono importati nella timeline di Final Cut Pro nella metà del tempo, e le operazioni di swap della memoria avvengono in modo quasi impercettibile. Per i professionisti più esigenti, il sistema è ora configurabile fino a 4TB, un’opzione inedita per la famiglia Air che assottiglia il confine con la linea MacBook Pro.

Connettività avanzata con il chip proprietario N1

Un computer progettato per la mobilità estrema necessita di un comparto radio all’altezza delle prestazioni di calcolo. Apple introduce il chip N1, un modulo di rete progettato internamente che gestisce in modo esclusivo le comunicazioni senza fili. Questo componente sblocca il supporto al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 6.

L’adozione del Wi-Fi 7 garantisce canali di trasmissione dati molto più ampi, riducendo le interferenze in ambienti saturi come uffici open space, università o aeroporti. La stabilità del segnale si riflette sulla reattività delle funzioni dell’ecosistema Apple: funzionalità come l’integrazione nativa con iPhone o il trasferimento di file diventano istantanee. Il Bluetooth 6 affina la gestione energetica delle periferiche connesse, migliorando la portata e la fedeltà audio durante l’utilizzo di cuffie wireless ad alta risoluzione.

“Con M5, il MacBook Air gestisce un’ampia gamma di attività, dalla produttività quotidiana ai carichi di lavoro creativi, ed è ancora più veloce per l’IA.” — John Ternus, Senior VP Hardware Engineering di Apple.

Impatto Pratico: cosa cambia nell’uso quotidiano

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La lettura delle specifiche tecniche assume significato solo se calata in contesti reali. L’hardware aggiornato modifica in modo tangibile l’esperienza d’uso giornaliera su più fronti.

Produttività e automazione con l’Intelligenza Artificiale

L’esecuzione in locale di compiti avanzati richiede risorse costanti. Le prestazioni Apple Intelligence Mac sul nuovo M5 permettono di sfruttare le funzioni esclusive di macOS Tahoe senza gravare sul cloud. La traduzione simultanea in FaceTime, la rielaborazione automatica del tono dei testi nell’app Mail o la categorizzazione avanzata dei promemoria avvengono in background, istantaneamente e senza incidere sulla temperatura della macchina. Il sistema analizza i dati sensibili mantenendoli confidenziali sul dispositivo.

Creazione di contenuti in mobilità

Il motore di ray-tracing di terza generazione accelera in modo drastico la resa di scene tridimensionali. Il rendering di un progetto complesso in software come Blender impiega una frazione del tempo rispetto ai modelli con chip M1 o M2. Un fotografo può elaborare file RAW pesanti in Affinity Photo, applicando correzioni cromatiche complesse e denoising neurale direttamente sul set fotografico, sfruttando l’efficienza di un sistema completamente privo di ventole meccaniche e, quindi, assolutamente silenzioso.

Scegliere tra 13 e 15 pollici: una questione di spazio visivo

La scelta tra i due formati disponibili non è più legata alle prestazioni, identiche su entrambe le macchine, ma unicamente allo spazio visivo necessario. Il modello da 13,6 pollici resta il campione indiscusso di portabilità, ideale per studenti e pendolari che lavorano su tavolini stretti o in aereo. La variante da 15,3 pollici offre un’area di lavoro sensibilmente maggiore, perfetta per chi gestisce ampi fogli di calcolo, affianca due finestre di testo simultaneamente o esegue un montaggio video con timeline estese. Entrambi i modelli offrono un display Liquid Retina da 500 nit, capace di restituire testi nitidi e colori accurati anche in ambienti molto luminosi.

Autonomia e lavoro multi-schermo

Nonostante l’incremento prestazionale, la durata batteria MacBook Air M5 si assesta sulle 18 ore dichiarate. Questo dato conferma la vocazione nomade del portatile: un professionista in viaggio può affrontare un volo intercontinentale lavorando a progetti pesanti senza dover cercare una presa di corrente. Rientrati alla propria postazione, il supporto per due display esterni simultanei, fruibile tenendo lo schermo del Mac chiuso, trasforma il portatile sottile in una vera e propria workstation fissa, gestendo tutto tramite le porte Thunderbolt 4.

Sostenibilità e posizionamento di prezzo

La costruzione del dispositivo riflette l’impegno verso la neutralità carbonica globale entro il 2030, obiettivo noto come Apple 2030 . L’impiego del 55% di materiali riciclati nel complesso e l’uso di packaging basato interamente su fibre vegetali dimostrano un’attenzione ai processi produttivi che si affianca all’efficienza energetica del prodotto finito.

Sul fronte commerciale, pur a fronte del raddoppio della memoria SSD di base che arriva a 512GB, Apple ha optato per un listino italiano che risulta molto competitivo.

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I preordini si aprono ufficialmente mercoledì 4 marzo a partire dalle ore 15:15 italiane. Le consegne e la disponibilità nei negozi fisici sono programmate per mercoledì 11 marzo. Le varianti cromatiche mantengono l’eleganza delle generazioni precedenti, con le finiture Mezzanotte, Galassia, Argento e il nuovo Blu Cielo pronte a soddisfare diverse preferenze estetiche.

FAQ

Quali sono i miglioramenti principali dell’archiviazione MacBook Air M5? Il modello base elimina il taglio da 256GB, partendo direttamente da 512GB. Oltre alla maggiore capienza, la nuova tecnologia del disco a stato solido (SSD) offre velocità di lettura e scrittura dei dati doppie rispetto alla generazione precedente. Questo accelera l’apertura delle applicazioni, i trasferimenti di file e la gestione della memoria virtuale. C’è una vera differenza tra M4 e M5 nell’uso normale? Per la semplice navigazione web o la stesura di documenti, l’esperienza rimane molto simile. Il divario emerge nell’uso di applicazioni che sfruttano il machine learning e nelle funzioni integrate di intelligenza artificiale. L’inserimento di un acceleratore neurale all’interno della GPU del chip M5 rende l’esecuzione di questi processi fino a 4 volte più rapida. Quali sono le prestazioni Apple Intelligence Mac sul nuovo modello? Le funzioni del sistema operativo basate sull’IA vengono eseguite in locale con latenza quasi azzerata grazie alla larghezza di banda della memoria aumentata a 153 GB/s. Strumenti come la correzione dei testi, la generazione di risposte intelligenti o la traduzione dal vivo in videochiamata non appesantiscono il sistema e mantengono intatta la fluidità generale. La durata batteria MacBook Air M5 ha subito cali per via della maggiore potenza? Apple dichiara un’autonomia massima di 18 ore, mantenendo lo standard delle generazioni precedenti. L’efficienza del processo produttivo del chip garantisce che l’aumento delle performance non comporti un maggiore assorbimento energetico durante le normali operazioni di produttività e riproduzione multimediale. Il computer si surriscalda durante i montaggi video? Il portatile mantiene la sua architettura interna fanless, sprovvista di ventole meccaniche per il raffreddamento. Lo smaltimento del calore avviene passivamente attraverso la scocca in alluminio. Durante l’esportazione di video complessi in altissima risoluzione la parte inferiore può intiepidirsi, ma il sistema è programmato per bilanciare i core in modo da non superare soglie termiche critiche, restando del tutto silenzioso.

Per chi desidera approfondire i requisiti tecnici e leggere direttamente le note di rilascio ufficiali, i dettagli completi sono consultabili tramite le pubblicazioni della Apple Newsroom.