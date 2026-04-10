Il GSD framework — acronimo di Get Shit Done — è uno strumento open source progettato per trasformare Claude Code da semplice assistente AI in un sistema di sviluppo strutturato, capace di gestire progetti software complessi con coerenza e tracciabilità. Chi lavora quotidianamente con Claude Code conosce bene il problema: sessioni lunghe in cui si perde il filo, contesto disperso tra una conversazione e l’altra, progetti che avanzano a strappi invece di seguire un percorso logico. Il GSD framework nasce esattamente per risolvere questo.

L’idea alla base è semplice ma potente: fornire a Claude Code un insieme di comandi slash, template e convenzioni che guidano l’AI attraverso fasi precise di sviluppo — dalla pianificazione all’implementazione, dalla revisione al rilascio. Non è un plugin nel senso tradizionale, ma una struttura di file e istruzioni che modella il comportamento del modello in modo deterministico. Il risultato è un flusso di lavoro ripetibile, documentato e scalabile anche su progetti di grandi dimensioni.

Negli ultimi mesi la comunità degli sviluppatori che usa Claude Code come ambiente primario ha adottato approcci sempre più sofisticati per sfruttarne le capacità . Il GSD framework è uno degli esempi più concreti di questa tendenza: non si chiede all’AI di fare tutto da sola, ma si costruisce un’architettura di collaborazione uomo-macchina che mantiene il controllo nelle mani dello sviluppatore.

GSD framework — immagine di apertura

Cos’è il GSD Framework e come funziona

Il GSD framework è ospitato su GitHub e si fonda su un principio chiave: Claude Code lavora meglio quando riceve istruzioni strutturate in fasi sequenziali piuttosto che prompt monolitici. Il framework introduce una serie di slash command personalizzati che corrispondono a momenti precisi del ciclo di sviluppo.

L’architettura si compone di tre elementi principali:

– CLAUDE.md: il file di configurazione principale, che definisce le regole di comportamento del modello, le convenzioni del progetto e le istruzioni persistenti tra sessioni

– Slash commands: comandi predefiniti che attivano flussi specifici — pianificazione, implementazione, debug, revisione del codice

– Template di progetto: strutture standardizzate per documentare lo stato di avanzamento, le decisioni architetturali e i blocchi aperti

Quando Claude Code legge il file CLAUDE.md all’avvio di una sessione, acquisisce immediatamente il contesto del progetto: stack tecnologico, convenzioni di naming, regole di testing, obiettivi della fase corrente. Questo elimina la necessità di ri-spiegare il contesto ogni volta — uno dei problemi più frustranti nell’uso quotidiano degli assistenti AI per lo sviluppo.

Come installare il GSD Framework

L’installazione del GSD framework è deliberatamente semplice e si articola in quattro passaggi.

1. Clonare il repository

Dal terminale, nella directory del progetto:

```bash git clone https://github.com/gsd-build/get-shit-done.git cd get-shit-done ```

2. Configurare CLAUDE.md

Il file `CLAUDE.md` va posizionato nella root del progetto. È il cuore del sistema: Claude Code lo legge automaticamente all’avvio di ogni sessione e ne usa il contenuto come contesto persistente. Va personalizzato con le specifiche del progetto — linguaggio, framework, struttura delle directory, regole di stile.

3. Installare i comandi slash

I slash command del GSD framework vengono copiati nella directory `.claude/commands/` del progetto. Ogni file corrisponde a un comando specifico richiamabile durante la sessione digitando `/nome-comando` nella chat di Claude Code.

4. Inizializzare il progetto

Una volta configurato l’ambiente, si avvia Claude Code nella directory del progetto e si lancia il comando `/gsd-init`. Questo guida Claude attraverso la creazione del documento di pianificazione iniziale, definendo obiettivi, milestone e criteri di accettazione.

GSD framework — dettaglio

I Passaggi del Flusso di Lavoro GSD

Il GSD framework struttura il lavoro in quattro fasi distinte, ognuna attivata da un comando specifico.

Fase 1 — Plan

Il comando `/gsd-plan` avvia la pianificazione. Claude analizza il brief del progetto, pone domande chiarificatrici, identifica le dipendenze tecniche e produce un documento strutturato con task atomici — ciascuno con granularità sufficiente per essere implementato in una singola sessione.

Il principio chiave: nessun codice viene scritto prima che il piano sia approvato dallo sviluppatore. Questo evita il problema comune in cui l’AI inizia a implementare soluzioni prima di aver compreso correttamente i requisiti.

Fase 2 — Build

Il comando `/gsd-build` attiva l’implementazione. Claude lavora task per task seguendo il piano approvato, aggiornando lo stato di avanzamento in un file di tracking dedicato. Ogni completamento viene documentato, ogni decisione tecnica annotata.

Durante questa fase il framework impone a Claude di operare in modalità incrementale: piccoli commit logici, test dopo ogni implementazione, nessun salto in avanti non pianificato.

Fase 3 — Review

Il comando `/gsd-review` attiva una revisione critica del codice prodotto. Claude analizza l’implementazione rispetto ai criteri definiti nella fase Plan, identifica potenziali problemi, suggerisce refactoring e verifica la copertura dei test.

Fase 4 — Ship

Il comando `/gsd-ship` gestisce la fase finale: documentazione, changelog, preparazione al deploy. Claude produce automaticamente il riepilogo delle modifiche in un formato standardizzato.

GSD framework — impatto pratico

Impatto Pratico: Cosa Cambia nel Lavoro Quotidiano

Continuità tra sessioni

Uno dei vantaggi più concreti del GSD framework è la persistenza del contesto. Grazie al file CLAUDE.md e ai documenti di tracking aggiornati automaticamente, ogni nuova sessione riparte esattamente da dove si era interrotta. Nessun riepilogo necessario, nessuna decisione architettuale persa.

Meno errori da ambiguità

La fase Plan obbligatoria riduce drasticamente le implementazioni errate. Claude non interpreta i requisiti: li documenta, li fa approvare e poi li esegue. Questo pattern confirm-before-build è particolarmente prezioso su progetti con specifiche complesse o in evoluzione.

Scalabilità su team distribuiti

Il framework non è pensato solo per il lavoro individuale. I file di tracking e il CLAUDE.md condivisi via repository permettono a più sviluppatori di usare Claude Code sullo stesso progetto mantenendo coerenza: stesso contesto, stesse convenzioni, stesso stato di avanzamento.

Audit trail delle decisioni

Ogni sessione lascia una traccia documentata. Scelte architetturali, problemi incontrati, soluzioni adottate vengono registrati in modo sistematico — utile per progetti a lungo termine o per il passaggio di consegne.

Come Usare il GSD Framework con Efficacia

Alcuni accorgimenti pratici per ottenere il massimo dal GSD framework:

Investire nella fase Plan. La qualità del piano determina la qualità dell’implementazione. Vale la pena definire criteri di accettazione precisi e task davvero atomici prima di scrivere una riga di codice.

Mantenere CLAUDE.md aggiornato. Il file di configurazione deve evolvere con il progetto. Ogni nuova convenzione adottata o modifica allo stack va riflessa immediatamente.

Non saltare la fase Review. La tentazione di passare direttamente al deploy dopo il Build è forte, ma la revisione strutturata intercetta problemi che la fretta farebbe ignorare.

Usare task davvero atomici. Task troppo grandi portano Claude a prendere decisioni non pianificate. La granularità corretta è quella che permette di implementare e testare in meno di un’ora.

Il GSD framework non elimina la necessità di competenza tecnica — la amplifica. Fornisce la struttura che permette a Claude Code di esprimere le sue capacità in modo controllato e prevedibile, trasformando l’AI da strumento occasionale a componente stabile del processo di sviluppo. Per chi gestisce progetti complessi, adottarlo significa smettere di improvvisare e iniziare a costruire con metodo.

FAQ

Il GSD framework funziona solo con Claude Code o anche con altri assistenti AI? Il GSD framework è progettato specificamente per Claude Code, sfruttando meccanismi propri di questo ambiente come il file CLAUDE.md e i comandi slash. Alcuni principi possono essere adattati ad altri strumenti, ma l’integrazione nativa è pensata esclusivamente per Claude Code di Anthropic. È necessario avere esperienza avanzata di programmazione per usare il GSD framework? Una conoscenza base di Git e della struttura di un progetto software è sufficiente per installare e configurare il framework. La curva di apprendimento riguarda principalmente la personalizzazione del file CLAUDE.md e la definizione di task atomici efficaci, competenze che si acquisiscono rapidamente con la pratica. Il GSD framework è gratuito e open source? Sì, il GSD framework è disponibile gratuitamente su GitHub sotto licenza open source. Chiunque può scaricarlo, modificarlo e contribuire al suo sviluppo. Il repository è accessibile all’indirizzo github.com/gsd-build/get-shit-done. Come si gestisce il contesto del progetto tra sessioni diverse con il GSD framework? Il framework usa il file CLAUDE.md come memoria persistente del progetto. Questo file contiene stack tecnologico, convenzioni, stato di avanzamento e decisioni architetturali. Claude Code lo legge automaticamente all’avvio di ogni sessione, garantendo continuità senza bisogno di re-introdurre il contesto manualmente. Quanti sviluppatori possono usare il GSD framework sullo stesso progetto? Il framework supporta team distribuiti. I file di configurazione e tracking vengono condivisi tramite repository Git, permettendo a più sviluppatori di lavorare con Claude Code sullo stesso progetto mantenendo coerenza nelle convenzioni e nello stato di avanzamento. Quali tipi di progetto traggono più beneficio dal GSD framework? Il GSD framework è particolarmente efficace su progetti di media e grande complessità, con più componenti interdipendenti, requisiti in evoluzione o team allargati. Per script semplici o esperimenti rapidi il framework introduce una struttura che potrebbe risultare eccessiva rispetto al beneficio ottenuto.