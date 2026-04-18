Parachute Backup copia automaticamente i contenuti di iCloud Drive e iCloud Foto verso altri servizi cloud — Google Drive e OneDrive — senza richiedere soluzioni artigianali o strumenti di terze parti poco affidabili.

L’app è stata sviluppata originariamente da Eric Mann e acquisita di recente dall’azienda austriaca Leitmotif, già nota per altri prodotti software nell’ecosistema Apple. Il cambio di mano non ha alterato la direzione del progetto: Parachute Backup resta uno strumento focalizzato, con un obiettivo preciso e nessuna funzione superflua.

La dipendenza da un singolo cloud provider è un rischio concreto: account sospesi, errori di sincronizzazione, aumenti di prezzo degli abbonamenti. Avere una copia dei propri dati su un secondo servizio non è paranoia — è buona pratica digitale.

Cosa fa Parachute Backup

L’app connette iCloud Drive e iCloud Foto a uno o più servizi cloud di destinazione. Sono supportati Google Drive, Microsoft OneDrive, dischi esterni, S3 bucket e altri, con la possibilità che versioni future espandano l’elenco. Il processo è lineare: si autorizza l’accesso ai propri account, si scelgono le cartelle o le librerie da sincronizzare e si avvia il backup. Parachute Backup trasferisce i file in background, senza intervento manuale.

La versione Mac offre il controllo più completo: selezione di cartelle specifiche di iCloud Drive, gestione della libreria foto e programmazione di backup periodici. La versione iPhone — disponibile separatamente sull’App Store — è pensata per avviare o monitorare un backup direttamente dallo smartphone, anche se le funzioni avanzate restano appannaggio del client desktop.

Formati e struttura dei file

I file vengono copiati mantenendo la struttura originale delle cartelle. Le foto di iCloud Foto sono esportate nei formati nativi, inclusi HEIC, RAW e video originali: nessuna conversione forzata, nessuna perdita di qualità o metadati. Un dettaglio che conta, perché molte soluzioni di backup convertono silenziosamente i file introducendo degradazioni difficili da rilevare.

Come scaricare Parachute Backup

L’app è distribuita esclusivamente tramite l’App Store di Apple, sia per Mac che per iPhone. Non esiste un installer diretto dal sito dello sviluppatore — scelta che garantisce un livello aggiuntivo di verifica e sicurezza.

– Versione Mac: disponibile su App Store per Mac

– Versione iPhone: disponibile su App Store per iPhone

Il sito ufficiale è parachuteapps.com, dove Leitmotif pubblica aggiornamenti e documentazione.

Quanto costa

Parachute Backup costa 9,99 € per la versione mobile compatibile con iPhone e iPad. La versione per Mac, venduta con un acquisto non universal con quello mobile, si acquista per 14,99 €.

Impatto pratico: quattro scenari reali

1. L’utente che vuole uscire da iCloud

Chi sta valutando di abbandonare l’abbonamento iCloud o di ridurne il piano trova in Parachute Backup uno strumento per migrare i dati verso Google Drive o OneDrive prima di compiere il passo. Il trasferimento avviene in modo ordinato, senza dover scaricare tutto localmente e ricaricare manualmente.

2. Il professionista con dati critici

Fotografi, designer e consulenti che archiviano progetti su iCloud Drive possono impostare backup automatici verso OneDrive aziendale. In caso di problemi con l’account Apple — sospensioni, errori di autenticazione, guasti — i file sono già al sicuro su un secondo provider.

3. La famiglia con migliaia di foto

Le librerie di iCloud Foto crescono fino a occupare decine o centinaia di gigabyte. Parachute Backup permette di tenere una copia speculare su Google Drive, distribuendo il rischio su due infrastrutture indipendenti.

4. Chi gestisce più account Apple

In contesti familiari o aziendali con più account iCloud, l’app consente di centralizzare i backup verso un unico account Google o Microsoft, semplificando la gestione e riducendo i costi complessivi di archiviazione.

Privacy e gestione dei dati

La privacy è uno degli aspetti più delicati per un’app che accede contemporaneamente a iCloud, Google Drive e OneDrive. Leitmotif ha pubblicato una privacy policy dettagliata che chiarisce i punti fondamentali.

Parachute Backup dichiara di non archiviare i file degli utenti sui propri server: il trasferimento avviene direttamente tra i provider cloud, senza che i dati transitino per infrastrutture di Leitmotif. Le credenziali di accesso sono gestite tramite i rispettivi flussi OAuth, lo standard che delega l’autenticazione al provider senza esporre username e password all’app. Parachute Backup non vede mai le password degli account Google o Microsoft dell’utente.

Prima dell’installazione è comunque consigliato leggere la privacy policy nella versione aggiornata, poiché le condizioni possono variare con gli aggiornamenti dell’app.

I limiti da conoscere

Nessuno strumento è privo di limiti, e Parachute Backup non fa eccezione.

– Versione iPhone limitata: il client mobile è utile per il monitoraggio ma non sostituisce la versione Mac per operazioni complesse.

– Connessione necessaria: il backup richiede una connessione internet attiva e sufficientemente veloce. Librerie fotografiche di grandi dimensioni possono richiedere ore o giorni per il primo trasferimento completo.

– Costo dell’archiviazione di destinazione: Parachute Backup gestisce il trasferimento, ma lo spazio su Google Drive o OneDrive ha un costo separato da considerare nel budget complessivo.

L’acquisizione da parte di Leitmotif

Il passaggio di Parachute Backup da Eric Mann a Leitmotif segue un percorso ormai consolidato nel mercato delle app indie: uno sviluppatore indipendente crea uno strumento valido, poi cede il progetto a un’azienda strutturata che può garantirne la continuità nel lungo periodo. Leitmotif è una realtà austriaca con esperienza nel software per l’ecosistema Apple, e l’acquisizione suggerisce un impegno serio nello sviluppo futuro dell’app. Per gli utenti già presenti, il cambio di gestione non ha comportato discontinuità di servizio.

Per chi è interessato al tema, può essere utile approfondire anche come funziona iCloud Drive e le opzioni di archiviazione offerte dalla piattaforma. Le strategie di backup per Mac sono un tema ricorrente anche su melamorsicata.it, dove la sicurezza dei dati è trattata con regolarità.

Parachute Backup colma un vuoto reale nell’ecosistema Apple: la mancanza di uno strumento ufficiale per esportare i propri dati da iCloud verso altri provider. La sua esistenza ricorda che la ridondanza dei backup non è mai eccessiva — e che affidarsi a un solo cloud, per quanto affidabile, è una scelta che vale la pena riconsiderare.

FAQ

I file vengono caricati sui server di Leitmotif durante il backup? No. Secondo la privacy policy ufficiale di Parachute Backup, i file transitano direttamente tra iCloud e il servizio di destinazione (Google Drive o OneDrive) senza passare per i server di Leitmotif. L’autenticazione avviene tramite OAuth standard. Quanto spazio serve su Google Drive o OneDrive per il backup? Lo spazio necessario dipende dalla dimensione della libreria iCloud dell’utente. Parachute Backup non comprime i file, quindi il backup occupa uno spazio equivalente ai dati originali. Google Drive e OneDrive offrono piani a pagamento scalabili per chi ha grandi archivi. Il backup con Parachute Backup è automatico o manuale? La versione Mac supporta backup programmati che avvengono in background senza intervento manuale. La versione iPhone è orientata principalmente al monitoraggio e all’avvio manuale del processo. Per backup automatici e ricorrenti è consigliata la versione desktop.