Il vibe coding rappresenta un cambio di paradigma che riporta l’informatica a una dimensione ludica e sperimentale, simile a quella dei primi anni di Apple. Non si tratta più di scrivere righe di codice in modo sequenziale, ma di orchestrare un’atmosfera, un’intenzione e un flusso di lavoro dove l’idea prevale sulla sintassi.

Chi pratica questa attività non cerca l’efficienza industriale del software enterprise, ma il piacere della creazione immediata. Il computer diventa così una sorta di console per nerd, dove l’obiettivo è vedere un’idea prendere vita in pochi minuti.

Questo fenomeno si basa sulla capacità di interagire con i modelli linguistici avanzati non come semplici assistenti, ma come veri motori di esecuzione. L’utente non scrive più funzioni o classi, ma definisce il “vibe”, ovvero la direzione estetica e funzionale del progetto. È un ritorno all’entusiasmo dei garage della Silicon Valley, dove la curiosità superava la formazione accademica. La barriera d’ingresso è crollata, innescando una democratizzazione della creazione digitale che ricorda l’impatto che ebbe l’arrivo di Internet nelle case di milioni di persone.

vibe coding — immagine di apertura

L’estetica della creazione immediata

Il cuore del vibe coding risiede nel ciclo di feedback ultra-rapido. In passato, programmare richiedeva mesi di studio prima di ottenere un risultato visibile. Oggi, i tool basati su Large Language Models (LLM) permettono di descrivere un’interfaccia, richiedere una modifica e vedere l’aggiornamento in tempo reale. Questo processo genera una gratificazione istantanea che rende l’attività estremamente soddisfacente e quasi ipnotica.

Il setup dell’ambiente diventa parte integrante dell’esperienza. Scegliere l’editor giusto, configurare i plugin e testare diversi modelli di intelligenza artificiale non è più un noioso compito di configurazione, ma un rituale di personalizzazione. C’è chi preferisce la precisione di certi modelli per la logica e chi cerca la creatività di altri per l’interfaccia utente. Questa fase di sperimentazione è un passatempo che rapisce, dove il piacere deriva tanto dal risultato finale quanto dal processo di scoperta.

L’accessibilità economica della sperimentazione

L’accesso a queste tecnologie è diventato estremamente economico: non servono più server costosi o licenze proibitive. Con un investimento minimo si accede a modelli di altissimo livello. Ad esempio, spendere 18$ per utilizzare GLM 5.1 tramite Z.ai (trovi il link qui: kiro.it/ibveF) o investire 10$ in OpenCode permette di avere una potenza di calcolo che dieci anni fa sarebbe stata impensabile per un singolo utente.

Questa accessibilità ha creato un ecosistema di micro-sperimentazioni. Gli utenti non costruiscono solo grandi applicazioni, ma piccoli tool specifici per risolvere problemi quotidiani, scambiandosi consigli su quali prompt funzionino meglio, quali skill integrare o quali plugin utilizzare. La community cresce attraverso la condivione di “ricette”, trasformando l’atto tecnico della programmazione in una forma di arte collaborativa.

vibe coding — dettaglio

L’impatto pratico sul modo di creare

Il vibe coding non sostituisce l’ingegnere del software, ma amplia drasticamente la platea di chi può effettivamente “costruire”.

Prototipazione rapida per non programmatori

Chiunque abbia un’idea per un’app o un sito web può ora creare un Minimum Viable Product (MVP) in poche ore, senza dipendere da sviluppatori esterni per le prime fasi di validazione. Il processo diventa iterativo: si lancia una versione, si osserva il “vibe” della risposta dell’utente e si corregge istantaneamente tramite l’AI. Questo accelera l’innovazione in modo esponenziale.

La nascita di nuove community creative

Stanno nascendo gruppi di utenti che non si definiscono programmatori, ma “vibe coders”. In queste community, il valore non è dato dalla conoscenza di C++ o Python, ma dalla capacità di comunicare con l’AI e integrare diversi strumenti. È un ecosistema basato sulla curiosità, dove il prompting diventa una skill sociale. La condivisione di plugin e configurazioni crea un senso di appartenenza simile a quello dei forum di gaming degli anni 2000, dove l’obiettivo era ottimizzare l’esperienza per renderla unica.

Una nuova era di entusiasmo informatico

C’è qualcosa di profondamente nostalgico in questa tendenza. Ricorda l’epoca in cui l’informatica era un territorio inesplorato e non una serie di processi aziendali ottimizzati. Quando Apple fondò i suoi primi sistemi, l’idea era rendere il computer uno strumento per l’individuo, un’estensione della creatività umana. Il vibe coding recupera questa visione, spostando l’attenzione dal “come” funziona una cosa al “cosa” quella cosa può fare per noi.

L’impatto psicologico è notevole: l’utente non è più frustrato dall’errore di sintassi (il classico punto e virgola mancante), ma è stimolato dalla possibilità di raffinare l’idea attraverso il dialogo. Questo riduce l’ansia da prestazione tecnica e aumenta la propensione al rischio. È un gioco in cui si vince scoprendo nuove possibilità.

Questa ondata di entusiasmo è paragonabile a quella che accompagnò la diffusione di Internet. All’epoca, non serviva essere esperti di protocolli TCP/IP per navigare nel web; bastava la voglia di esplorare. Oggi accade lo stesso con l’AI: l’astrazione è così alta che l’utente può concentrarsi esclusivamente sulla visione finale. Il risultato è un’esplosione di micro-prodotti ed esperimenti estetici che ammaliano chiunque decida di provare.

Il settore informatico sta vivendo una rinascita basata sulla soddisfazione immediata e sulla condivisione. Il vibe coding non è solo un metodo di lavoro, ma un vero e proprio stile di vita digitale che riporta l’uomo al centro del processo creativo, rendendo l’informatica accessibile, divertente e profondamente umana.

vibe coding — impatto pratico

FAQ

Che cos’è esattamente il vibe coding? È un approccio alla creazione di software basato sull’uso di AI e prompt, dove l’utente definisce l’intenzione e l’estetica (il ‘vibe’) del progetto senza dover scrivere manualmente il codice. È necessario conoscere linguaggi di programmazione per farlo? No, l’essenza del vibe coding è proprio quella di permettere a chi non ha conoscenze approfondite di coding di creare applicazioni funzionali attraverso il dialogo con l’intelligenza artificiale. Quali strumenti sono consigliati per iniziare? Si possono utilizzare modelli avanzati tramite piattaforme come Z.ai per accedere a GLM 5.1 o OpenCode, integrando editor di testo moderni e plugin specifici per l’AI. Quanto costa iniziare a fare vibe coding? I costi sono molto contenuti, spesso nell’ordine dei 10-20 dollari mensili per l’accesso a modelli AI di alta qualità, rendendolo un hobby accessibile a tutti. Qual è la differenza tra programmazione tradizionale e vibe coding? La programmazione tradizionale si focalizza sulla sintassi e la logica rigorosa; il vibe coding si concentra sulla visione, l’iterazione rapida e la direzione creativa del software.