Sviluppare software con l’intelligenza artificiale è diventato un po’ come guidare un’auto con il pilota automatico: ti porta a destinazione, ma il cruscotto è lo stesso di sempre. Fino a oggi. Il 19 maggio 2026 Google ha lanciato Antigravity 2.0. Mentre la prima generazione di Antigravity era un IDE potenziato – molto simile a Visual Studio Code con un pannello laterale per gli agenti – la nuova versione abbandona del tutto l’editor integrato per diventare una piattaforma dedicata all’orchestrazione di agenti autonomi.

Questa scelta proietta Antigravity in una dimensione diversa, più vicina a Codex di OpenAI e a Cursor. La differenza non è solo filosofica: cambia il modo in cui si strutturano i progetti, si eseguono i task e si collabora con l’AI. Ma cosa significa in pratica per uno sviluppatore o un team? E quando conviene davvero utilizzare Antigravity 2.0 rispetto ad altri strumenti? In questo articolo analizziamo le differenze strutturali, le potenzialità e i limiti, basandoci esclusivamente sugli annunci ufficiali di Google.

Antigravity 2: da IDE a piattaforma agentica — immagine hero

Antigravity 2.0: la svolta agentica di Google

Antigravity 2.0 non è un semplice aggiornamento dell’IDE rilasciato in preview pubblica il 18 novembre 2025. Google lo descrive come una nuova applicazione desktop standalone, separata dall’editor di codice originale. L’obiettivo dichiarato è fornire una “superficie operativa” per flussi di lavoro agentici, dove l’oggetto primario non è più un repository o un albero di file, ma un task, un progetto, una conversazione e una traccia di artefatti.

Da IDE simile a Visual Studio Code a piattaforma agentica

L’edizione originale di Antigravity ricordava molto Visual Studio Code: un editor provvisto di una barra laterale per gli agenti, sulla falsariga di Cursor o GitHub Copilot. L’attività si concentrava sulla gestione del codice all’interno di un repository, con il supporto costante dell’IA. Antigravity 2.0 abbandona questa impostazione. Il software è ora rivolto a chi necessita di coordinare molteplici agenti che operano in parallelo su progetti distribuiti in diverse cartelle, ognuna con configurazioni e permessi specifici.

Secondo il sito ufficiale di Google, Antigravity 2.0 “acts as a central home for agent interaction, allowing you to orchestrate multiple agents to execute tasks in parallel”. Non è più uno strumento per scrivere codice con l’aiuto dell’AI: è un ambiente dove gli agenti sono il fulcro e il codice è solo uno dei possibili output.

Le differenze chiave tra Antigravity 2.0 e la versione 1

Separazione degli agenti dall’editor

Nella versione 1, l’Agent Manager era integrato nell’IDE. Antigravity 2.0 rimuove la dipendenza tra agente e repository. Le conversazioni con gli agenti sono ora raggruppate per progetto, e un progetto può abbracciare più cartelle con impostazioni e permessi propri. Questo è un vantaggio significativo per i task aziendali, che raramente si trovano dentro un singolo repository.

Progetti multi-cartella e agenti dinamici

Antigravity 2.0 introduce subagenti dinamici per flussi di lavoro parallelizzati e task schedulati per automazione in background. Mentre la versione 1 era sostanzialmente un IDE con un assistente AI, la versione 2 è una piattaforma per orchestrazione. I team possono definire progetti che coinvolgono più agenti, ognuno con un ruolo specifico, che lavorano contemporaneamente su parti diverse del sistema.

Antigravity 2: da IDE a piattaforma agentica — immagine contextual

Perché Antigravity 2.0 si avvicina a Codex di OpenAI

Il posizionamento di Antigravity 2.0 ricorda da vicino Codex di OpenAI, che è un ambiente agentico puro, non un IDE. La differenza fondamentale è che Codex nasce come piattaforma per agenti software, mentre Antigravity 2.0 arriva da un contesto IDE. Ora però i due strumenti convergono sulla stessa visione.

Architettura orientata agli agenti

Antigravity 2.0 non è più uno strumento per sviluppatori che scrivono codice con l’AI, ma un ambiente in cui gli agenti sono i protagonisti. L’architettura è snella: conversation, projects, artifacts e scheduled tasks sono gli elementi costitutivi. Il codice è un artefatto tra gli altri.

Differenze con l’approccio IDE di Microsoft

Microsoft con Visual Studio Code e GitHub Copilot mantiene un approccio centrato sull’editor: l’AI è un assistente che suggerisce e completa codice. Antigravity 2.0 sceglie invece di separare nettamente la gestione degli agenti dall’editing del codice. Per chi vuole un editor classico, Google consiglia di tenere Antigravity 1 (che resta disponibile). Antigravity 2.0 è per chi vuole orchestrare agenti, non solo scrivere codice.

Antigravity 2: da IDE a piattaforma agentica — immagine impact

Potenzialità di Antigravity 2.0 per sviluppatori e aziende

Le applicazioni pratiche di Antigravity 2.0 sono significative, soprattutto per team che lavorano su sistemi complessi.

Task paralleli e flussi di lavoro schedulati

Con Antigravity 2.0 è possibile lanciare più agenti contemporaneamente su task distinti. Uno può analizzare il codice legacy, un altro scrivere i test, un terzo preparare la documentazione. Inoltre, i task schedulati permettono di eseguire automazione notturna o in background. Questo è particolarmente utile per CI/CD, refactoring periodici o aggiornamenti di dipendenze.

Agenti dinamici e autonomia

I subagenti dinamici possono essere generati al volo per compiti specifici e terminati al completamento. Questo riduce il carico cognitivo dello sviluppatore, che può concentrarsi sulla progettazione del flusso di lavoro piuttosto che sull’esecuzione dei singoli passi.

Quando non usare Antigravity 2.0: limiti attuali

Nonostante le promesse, Antigravity 2.0 ha dei limiti che è importante considerare.

Assenza di IDE integrato

Antigravity 2.0 non è un IDE. Se il tuo workflow prevede di scrivere codice all’interno dello stesso strumento in cui interagisci con l’AI, la versione 1 (o un altro IDE con Copilot) è più adatta. Antigravity 2.0 è pensato per chi ha già un editor e vuole un pannello di controllo per agenti.

Non disponibile su Owlpen

Antigravity 2.0 è un prodotto desktop standalone e non è disponibile su Owlpen, la piattaforma Google per flussi di lavoro aziendali. Se il tuo team utilizza Owlpen per analisi documentale, controllo dei costi e reporting, Antigravity 2.0 non si integra nativamente. I due prodotti condividono una filosofia simile (AI agentica), ma restano separati.

Ancora in preview e dettagli parziali

Al momento del lancio, Antigravity 2.0 è in preview gratuita su Windows 64-bit, macOS Monterey 12+ e Linux con requisiti specifici. I dettagli su pricing e piani a lungo termine non sono ancora stati comunicati. Come per qualsiasi strumento in preview, è consigliabile testarlo in ambienti non critici prima di adottarlo su larga scala.

FAQ

Antigravity 2 è gratuito? Sì, durante il periodo di preview è disponibile gratuitamente. I dettagli sui prezzi futuri non sono ancora stati annunciati da Google. Posso usare Antigravity 2 insieme a Visual Studio Code? Sì, Antigravity 2 è un’applicazione separata e può essere usata in parallelo con qualsiasi editor di codice, incluso VS Code. Non sostituisce l’editor, ma lo affianca per l’orchestrazione degli agenti. Antigravity 2 funziona su Windows, Mac e Linux? Sì, supporta Windows 10 a 64-bit o successivi, macOS Monterey 12 o successivi e Linux a 64-bit con glibc 2.28 o successivo e glibcxx 3.4.25 o successivo. Che differenza c’è tra Antigravity 1 e Antigravity 2? Antigravity 1 è un IDE con un pannello per agenti, simile a Visual Studio Code. Antigravity 2 è un’applicazione standalone senza editor integrato, focalizzata sull’orchestrazione di agenti, task paralleli e flussi di lavoro schedulati. Cosa sono i subagenti dinamici in Antigravity 2? Sono agenti generati automaticamente per compiti specifici all’interno di un flusso di lavoro più ampio. Possono essere creati al volo e terminati al completamento, permettendo parallelizzazione e automazione.