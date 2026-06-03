Age of Empires II: Definitive Edition è finalmente disponibile nativamente per Mac

Dopo oltre 25 anni dalla sua uscita originale, uno dei giochi di strategia più amati di sempre è finalmente approdato su macOS in versione nativa. Non si tratta di un semplice porting: Age of Empires II: Definitive Edition su Mac offre la stessa esperienza completa che i giocatori Windows conoscono dal 2019, con grafica 4K, soundtrack orchestrale rimasterizzata e un motore ottimizzato per i chip Apple Silicon.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da una comunità di giocatori Mac che, per anni, hanno dovuto accontentarsi di Boot Camp, macchine virtuali o soluzioni alternative per accedere a questo capolavoro del real-time strategy.Il porting è stato curato da Feral Interactive, studio britannico specializzato nel portare grandi titoli su macOS e Linux.

La loro reputazione nel settore è solida — pensate ai loro lavori su Total War e Batman — e questo Age of Empires II ne conferma la qualità. Ma vale la pena acquistarlo per il vostro Mac? Ecco tutto quello che serve sapere.

La Storia di Age of Empires II: da 1999 a Oggi

La saga di Age of Empires nasce nel 1997 con il primo capitolo, un gioco di strategia in tempo reale ambientato nell’antichità che introduceva un sistema a quattro risorse — legno, cibo, oro, pietra — destinato a diventare un punto di riferimento del genere. Ma è con Age of Empires II: The Age of Kings del 1999 che la serie raggiunge la sua forma definitiva.

Il secondo capitolo sposta l’ambientazione nel Medioevo e introduce un sistema di civiltà asimmetriche: ogni popolo ha unità, bonus e tecnologie uniche, rendendo ogni partita un’esperienza diversa. L’espansione The Conquerors del 2000 aggiunge altre cinque civiltà, i trabucchi e dà il via a una scena di modding che ha tenuto vivo il gioco per decenni.

La Definitive Edition del 2019 rappresenta il rilancio completo: grafica ridisegnata in 4K Ultra HD, motore a 64 bit con supporto multithreading, colonne sonore ri-registrate con orchestra sinfonica e una lista di contenuti che continua a crescere grazie a espansioni regolari. E ora, nel 2026, arriva il porting nativo per Mac.

Il Porting Feral Interactive: Cosa Cambia per Mac

Feral Interactive non si è limitata a “far girare” il gioco su Mac. Il team ha lavorato a un porting nativo che sfrutta appieno l’architettura Apple Silicon.

Le ottimizzazioni principali includono:

Supporto nativo Apple Silicon — il gioco gira direttamente su M1/M2/M3/M4, senza Rosetta o virtualizzazione.

Grafica 4K Ultra HD — tutte le texture e gli effetti visivi sono stati ridisegnati. Su un display Retina, il dettaglio è impressionante.

Soundtrack orchestrale — colonna sonora ri-registrata con orchestra sinfonica completa.

Qualità della vita — ripiantagione automatica delle fattorie, code di addestramento globali, interfaccia ridisegnata e matchmaking online.

Requisiti di Sistema per Mac

Ecco cosa serve per giocare ad Age of Empires II: Definitive Edition sul vostro Mac:

Specifica Requisito Minimo Consigliato Processore Apple M1 (8-core CPU) Apple M2 Pro o superiore macOS 15.7 15.7 o successivo RAM 8 GB 16 GB GPU Apple M1 (7-core GPU) Apple M1 Pro o superiore Disco ~30 GB ~30 GB + DLC

Cosa significa: se avete un MacBook Air M1, un MacBook Pro M1/M2/M3 o un iMac con Apple Silicon, il gioco girerà senza problemi. I Mac Intel non sono supportati.

Contenuti Inclusi: Cosa Ottenete

Al lancio su Mac (28 maggio 2026), il gioco include già una quantità impressionante di contenuti:

Campagne Storiche

Campagne classiche : William Wallace, Giovanna d’Arco, Attila l’Unno, Montezuma

: William Wallace, Giovanna d’Arco, Attila l’Unno, Montezuma 6 nuove campagne : Goti, Bizantini, Prithviraj, Vlad Dracula

: Goti, Bizantini, Prithviraj, Vlad Dracula Lords of the West, Dawn of the Dukes, Dynasties of India — tre espansioni incluse

Return of Rome

18 civiltà antiche più i Romani

più i Romani 3 campagne: Sargon, Diadochi, Traiano

Riporta l’originale Age of Empires nel motore della Definitive Edition

Espansioni Recenti

The Mountain Royals : 3 campagne (Tamar di Georgia, Thoros d’Armenia, Shah Ismail)

: 3 campagne (Tamar di Georgia, Thoros d’Armenia, Shah Ismail) Victors and Vanquished : 19 scenari standalone (Ragnar Lodbrok, Carlo Magno)

: 19 scenari standalone (Ragnar Lodbrok, Carlo Magno) Chronicles : Battle for Greece e Alexander the Great

: Battle for Greece e Alexander the Great The Three Kingdoms (2025): 5 civiltà cinesi, 3 campagne

(2025): 5 civiltà cinesi, 3 campagne The Last Chieftains (2026): 3 civiltà sudamericane (Mapuche, Inca, Tupi)

Totale: oltre 42 civiltà giocabili, decine di campagne e centinaia di ore di contenuto.

Come Giocare su Mac

Disponibile esclusivamente su Steam per macOS.

Per acquistarlo:

Scaricate Steam da store.steampowered.com Create un account Steam o accedete Cercate “Age of Empires II: Definitive Edition” Acquistate a €32.99 Installate e giocate dalla libreria Steam

Acquisto una tantum — niente abbonamenti, niente microtransazioni.

Gameplay: Come Funziona

Age of Empires II è uno di quei giochi che capisci in un minuto e impieghi una vita a padroneggiare. Scegli una civiltà, costruisci un villaggio, raccogli risorse, addestra un esercito e conquista tutto. Semplice sulla carta, avvincente nei fatti.

La magia sta in quello che succede mentre giochi. Inizi con pochi abitanti che raccolgono bacche, e in un’ora ti ritrovi a comandare un impero con centinaia di unità. C’è qualcosa di profondamente soddisfacente nel vedere il tuo villaggio crescere, nel sentire la tensione quando esplori la mappa e non sai cosa troverai, nell’emozione di uno scontro tra eserciti deciso da un’unità chiave spostata all’ultimo secondo.

Su Mac funziona tutto alla perfezione. I controlli sono reattivi, lo scrolling è fluido, e la versione di Feral Interactive è ottimizzata per sfruttare al meglio il trackpad e il display Retina. Non devi imparare scorciatoie strane o combattere con l’interfaccia — apri e giochi, esattamente come su PC.

Che tu sia un veterano che ricorda il CD-ROM o un nuovo giocatore curioso di scoprire perché questo titolo è ancora così amato dopo 25 anni, l’esperienza è la stessa: entri per fare una partita veloce e tre ore dopo sei ancora lì, con un “ancora un turno” che non arriva mai.

Domande Frequenti

Age of Empires II è gratuito su Mac? No, Age of Empires II: Definitive Edition si paga. Su Steam costa €32,99, ma la cifra include già tre espansioni aggiuntive: Lords of the West, Dawn of the Dukes e Dynasties of India. Insomma, non è un gioco gratuito, ma per quello che offre — centinaia di ore di campagne, decine di civiltà e un multiplayer ancora attivissimo — il rapporto qualità-prezzo è eccezionale. Nessun abbonamento, nessuna microtransazione: compri e giochi. Funziona su Mac Intel? No, il porting di Feral Interactive gira esclusivamente su Apple Silicon (M1, M2, M3, M4). Se hai un Mac con processore Intel, purtroppo questa versione non è supportata. Puoi comunque giocare alla Definitive Edition tramite CrossOver o Parallels Desktop, ma l’esperienza non sarà fluida come su un Mac con chip Apple. Se hai un Mac Intel e vuoi giocare alla versione nativa, ti consiglio di valutare Age of Empires II (2013) su Steam, che gira meglio via emulazione. È sul Mac App Store? Al momento no. Il gioco è disponibile solo su Steam per macOS. Feral Interactive ha accennato a un possibile arrivo sul Mac App Store in futuro, ma al momento non ci sono date. La buona notizia è che Steam su Mac funziona perfettamente: installi Steam, compri il gioco, lo scarichi e giochi. Niente configurazioni strane o passaggi aggiuntivi. Serve internet per giocare? Dipende da cosa vuoi fare. La campagna single player funziona completamente offline: puoi giocare in aereo, in montagna, ovunque. Per il multiplayer (sfide online, partite classificate, co-op) serve una connessione internet, così come per scaricare aggiornamenti e nuovi contenuti. La modalità schermo condiviso e le partite in LAN invece funzionano senza connessione esterna. Quanti DLC ha Age of Empires II: Definitive Edition? I DLC ufficiali sono: Return of Rome (civiltà di AoE I nel II), The Mountain Royals, Victors and Vanquished, Chronicles: Battle for Greece, Chronicles: Alexander the Great, e Three Kingdoms. Alcuni espandono le campagne storiche, altri aggiungono nuove civiltà e unità. Se sei all’inizio, il gioco base è già ricchissimo; gli DLC sono consigliati solo dopo aver esplorato le campagne incluse — e magari aspettando uno sconto su Steam.

🎮 Bonus: I cheat che hanno fatto la storia

Se sei arrivato fin qui, ti meriti questo. I cheat code di Age of Empires II sono leggendari quanto il gioco. Funzionano ancora nella Definitive Edition — premi Enter durante la partita e digita senza timore.

Comando Cosa fa Nota HOW DO YOU TURN THIS ON Una Shelby Cobra che spara proiettili Il più leggendario di sempre. Un’auto in un gioco medievale. Perché no. ROCK ON Un masso gigante che rotola Schiaccia tutto sul suo cammino. Catarsi pura. STEROIDS Costruzioni e addestramento istantanei Per quando la pazienza è finita al minuto uno. AEGIS Ricerche e miglioramenti istantanei Versione premium di STEROIDS per le tecnologie. MARCO Rivela tutta la mappa Niente più punti interrogativi. Sai tutto. POLO Rimuove la nebbia di guerra Vedi dove va il nemico. Imbattibile. ROBIN HOOD +1000 oro Per costruire un impero senza aspettare le miniere. WOODSTOCK +1000 legno Perché il legno serve sempre. Sempre. CHEESE STEAK JIMMY'S +1000 cibo Il nome più casual di tutta la storia dei videogiochi. TORPEDO Elimina all’istante il giocatore avversario Per quando un amico ti sta sul nervo.

Tutti i cheat funzionano anche nella versione Mac di Feral Interactive. Usali con moderazione — o no. È il tuo impero.