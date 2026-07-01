Hermes Agent MoA parte da un’idea semplice: per ottenere una buona risposta non serve sempre chiamare il modello più costoso per ogni singolo passaggio. Per anni il mercato AI ha ragionato quasi solo così, inseguendo il modello più potente da usare per tutto. È una logica facile da capire, ma anche dannatamente costosa. Oggi, invece, sta emergendo un’altra strada: costruire una regia più intelligente, in cui più modelli collaborano e quelli davvero pesanti entrano in gioco solo quando servono davvero.

È in questo spazio che diventano interessanti sia il Mixture of Agents di Hermes Agent sia strumenti come OpenRouter Fusion. Non sono la stessa cosa, e soprattutto non hanno lo stesso costo. Ma insieme raccontano bene una tendenza che potrebbe diventare centrale nei prossimi mesi: la qualità alta non passerà per forza da un modello unico acceso sempre al massimo, ma da sistemi capaci di orchestrare più modelli in modo dinamico.

Non è un dettaglio da addetti ai lavori. Se questa strada si afferma, potrebbe cambiare il rapporto tra prestazioni, prezzo e accessibilità dei modelli avanzati. In altre parole, l’AI più forte potrebbe smettere di essere automaticamente anche la più costosa da usare nel quotidiano.

Il Mixture of Agents di Hermes Agent usa più modelli in modo orchestrato, con un aggregatore finale.

Perché il modello migliore non basta più

Finché si guarda solo al risultato finale, la tentazione è chiara: scegliere il modello più potente disponibile e affidargli ogni task. Il problema è che questa scelta, sul piano economico e operativo, non regge sempre bene. Un modello frontier è perfetto per ragionamenti complessi, review delicate, ricerca approfondita o task agentici articolati. Ma usarlo per ogni passaggio, anche per quelli più banali, significa spendere troppo dove non ce n’è davvero bisogno.

È lo stesso motivo per cui in azienda non si mette il dirigente più senior a fare ogni singola attività operativa. Alcuni passaggi richiedono esperienza alta, altri no. Nell’AI sta emergendo un principio simile: il costo giusto non si ottiene solo scegliendo il modello più economico, ma anche distribuendo meglio il lavoro tra modelli diversi.

Su OpenRouter questo discorso è già visibile nella documentazione sulla selezione dei provider e sul contenimento dei costi. La piattaforma spiega che il routing predefinito tende già a favorire i provider più economici e mette a disposizione leve come :floor , max_price e la selezione ordinata dei provider per abbassare il prezzo medio dell’inferenza. È un segnale chiaro: il mercato non si sta muovendo solo verso modelli migliori, ma verso architetture di utilizzo più efficienti.

Hermes Agent MoA: cos’è in parole semplici

Detta terra terra, la funzione Mixture of Agents di Hermes Agent permette di non affidare tutto a un solo modello. Il sistema fa lavorare più modelli sullo stesso prompt e poi passa il risultato a un modello finale che mette ordine e scrive la risposta conclusiva.

Il modo più semplice per capirlo è questo: invece di chiedere un parere a una sola persona, se ne ascoltano tre o quattro, poi qualcuno tira le fila. Il vantaggio non è solo avere più opinioni, ma ridurre il rischio che un singolo modello sbagli tono, dimentichi un pezzo o prenda una scorciatoia sbagliata.

Nella documentazione ufficiale Hermes spiega che i modelli di riferimento partono per primi, mentre l’aggregatore resta quello che decide la risposta finale e gestisce anche le eventuali tool call. Quindi Hermes Agent MoA non è un giocattolo da laboratorio: resta dentro il normale flusso dell’agente, con tool, iterazioni e contesto di sessione.

Questa idea si inserisce bene anche in un percorso più ampio già raccontato su Melamorsicata con Hermes Agent: l’agente AI che impara e si migliora da solo. Se lì il fuoco era sull’agente come sistema capace di accumulare esperienza e migliorarsi, qui il punto si sposta su un’altra leva: non solo imparare meglio, ma decidere meglio chi deve lavorare su cosa.

Perché il MoA può cambiare il rapporto tra qualità e costo

La promessa più interessante del MoA non è che costi sempre meno. Sarebbe una semplificazione sciocca. Se si fanno lavorare più modelli insieme, il costo della singola chiamata può anche salire rispetto a un uso minimalista. Però il vantaggio si vede altrove: nel costo medio per task ben riuscito.

Se un compito difficile richiede davvero più punti di vista, allora usare più modelli in modo orchestrato può evitare retry inutili, correggere errori prima che arrivino all’utente e ridurre il bisogno di chiamare sempre il modello più costoso per ogni micro-passaggio. In molti casi il guadagno non è nel prezzo secco della singola risposta, ma nel fatto che l’intero flusso diventa più efficiente.

Questo cambia parecchio la prospettiva. Fino a ieri la domanda era: qual è il modello migliore? Oggi la domanda più intelligente può diventare: qual è la combinazione migliore di modelli per ottenere il risultato giusto al costo giusto?

È una mentalità molto più da ingegneria dei sistemi che da semplice confronto tra benchmark. E probabilmente è proprio questa la direzione in cui si sposterà una parte importante del mercato enterprise.

Dove entra OpenRouter Fusion

Qui arriva il pezzo più delicato, perché va detto bene: OpenRouter Fusion non è la scorciatoia economica. Anzi, la documentazione ufficiale lo dice in modo esplicito. Fusion trasforma un prompt in una piccola deliberazione multi-modello: un panel di modelli esperti analizza la richiesta in parallelo, poi un giudice sintetizza i risultati finali. E il costo della richiesta è la somma dei completamenti sottostanti, non quello di una singola chiamata.

Quindi no, Fusion non dimostra che il multi-modello è già la strada più economica nel senso letterale del termine. Ma dimostra una cosa forse ancora più interessante: il mercato si sta abituando all’idea che, in certi casi, il valore non stia nel chiedere tutto a un solo modello, ma nel far emergere un risultato migliore da una composizione di modelli diversi.

OpenRouter aggiunge anche un dettaglio importante: il panel predefinito è `Quality`, ma esiste anche un preset `Budget`, più economico. È un piccolo segnale, ma racconta benissimo la direzione del mercato. Anche quando si costruisce un flusso multi-modello, l’equilibrio tra qualità e prezzo diventa parte del prodotto, non un’aggiunta secondaria.

Fusion, insomma, non è la prova che il costo crolla subito. È piuttosto il segnale che la regia dei modelli sta diventando una feature vera e propria. E quando questo accade, la distanza tra modelli premium e budget può iniziare a essere gestita in modo molto più flessibile.

OpenRouter Fusion non è la via più economica in assoluto, ma mostra bene la direzione verso una regia multi modello.

Il vero punto: meno idolatria del singolo modello, più orchestrazione

La lezione che arriva da Hermes Agent e da OpenRouter è abbastanza netta. Il futuro non sembra più solo quello del modello monolitico a cui affidare tutto. Sembra sempre di più quello di una filiera intelligente, dove i modelli vengono accesi con ruoli diversi.

Uno può fare brainstorming o analisi preliminare. Un altro può sintetizzare. Un altro ancora può intervenire solo nei casi davvero difficili. In mezzo ci sono routing, limiti di costo, priorità di latenza, fallback e regole di selezione sempre più fini.

Su questo piano anche il discorso dell’identità degli agenti, che Melamorsicata aveva già toccato con SOUL.md: cos’è e come funziona l’anima digitale delle intelligenze artificiali, acquista una sfumatura nuova. Se un agente può avere memoria, tono, regole e continuità, allora l’orchestrazione dei modelli non è solo una decisione tecnica: diventa parte della sua stessa personalità operativa.

In pratica, un agente del futuro potrebbe non essere definito solo da come parla, ma anche da come decide chi deve pensare.

Perché questa strada può abbassare davvero il costo medio

L’idea di fondo è semplice: non si tratta di rendere gratuita ogni richiesta, ma di abbassare il costo medio dell’intelligenza utile. È una differenza sottile, ma enorme.

Se un’architettura multi-modello riesce a usare modelli economici per l’80% del lavoro e attivare quelli costosi solo per il 20% delle situazioni critiche, allora il risultato finale può essere molto competitivo. Non solo sul prezzo, ma anche sulla qualità percepita.

OpenRouter lo mostra dal lato del routing e del controllo di costo. Hermes Agent lo mostra dal lato dell’orchestrazione agentica. Fusion, pur restando costoso per chiamata, mostra che esiste già una domanda concreta per sistemi in cui più modelli collaborano e un livello superiore decide il risultato finale.

Messo insieme, tutto questo suggerisce una nuova possibilità: i modelli avanzati potrebbero smettere di essere un lusso da usare sempre e diventare una risorsa da impiegare con più intelligenza. Il risparmio, quindi, non nascerebbe dal sacrificare la qualità, ma dal non sprecare qualità dove non serve.

Cosa cambia per utenti, aziende e sviluppatori

Per gli utenti finali il vantaggio più visibile potrebbe essere una cosa molto semplice: strumenti più forti senza un aumento diretto del prezzo. Non è una promessa automatica, ma è una direzione realistica se l’orchestrazione riesce davvero a comprimere il costo medio dei flussi complessi.

Per le aziende il discorso è ancora più concreto. Usare sempre il miglior modello disponibile può essere rassicurante, ma spesso è economicamente pigro. Un sistema ben orchestrato consente di costruire prodotti più sostenibili, con margini migliori e con la possibilità di offrire funzionalità avanzate anche dove prima il costo per chiamata le rendeva difficili da giustificare.

Per gli sviluppatori, invece, cambia proprio il modo di progettare. Non basta più decidere quale modello integrare. Bisogna decidere come farlo collaborare con gli altri, come instradare i task, quando usare modelli economici, quando alzare il livello e quando affidare la sintesi a un giudice o a un aggregatore.

Questa è forse la parte più interessante di tutte: il vantaggio competitivo potrebbe spostarsi sempre meno sul modello puro e sempre più sulla capacità di costruire una buona regia.

Cosa resta da capire

Ci sono ancora molte incognite. La prima è quanto queste architetture riusciranno a essere semplici da usare senza trasformarsi in mostri ingestibili. La seconda è quanto il mercato saprà davvero trasferire il risparmio all’utente finale. La terza è capire se i modelli più forti accetteranno di diventare una componente di sistemi orchestrati invece di restare il centro unico di tutto.

Ma una cosa è già chiara. Hermes Agent, con il suo MoA, e OpenRouter, con strumenti come Fusion e il routing orientato al costo, mostrano la stessa intuizione di fondo: il prossimo salto dell’AI potrebbe arrivare non solo da modelli migliori, ma da modelli coordinati meglio.

Cosa cambia per l’utente

Per chi usa servizi AI ogni giorno, questa direzione potrebbe voler dire tre cose molto concrete:

qualità alta anche senza tenere sempre acceso il modello più costoso

prodotti più sostenibili per chi li costruisce e quindi più facili da offrire a prezzi competitivi

un mercato in cui la differenza la farà sempre di più la regia tra modelli, non solo il nome del modello in copertina

E forse è proprio qui il punto più interessante: la prossima fase dell’intelligenza artificiale potrebbe premiare meno chi ha il modello più grosso e più chi sa usarlo con meno sprechi.