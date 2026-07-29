Un messaggio sospetto in chat, un link che sembra falso, un’immagine troppo perfetta per essere reale. Le truffe online non arrivano più solo via email: oggi si nascondono nei DM di Instagram, nei gruppi WhatsApp, nei commenti di X. Riconoscerle è sempre più difficile, anche per un occhio esperto.

NordLabs, il laboratorio sperimentale di NordVPN, ha appena lanciato NordBot: un assistente AI gratuito progettato per analizzare messaggi, link e immagini sospetti direttamente dentro le piattaforme dove arrivano. Niente installazione, niente abbonamento, niente app da scaricare.

NordBot: l’assistente AI gratuito di NordVPN contro le truffe online

Cos’è NordBot

NordBot è un agente AI sperimentale che funziona come un secondo parere digitale. Quando un contenuto online insospettisce, lo si può inviare a NordBot attraverso una delle piattaforme supportate e ricevere in pochi secondi una valutazione sulla sua sicurezza.

L’analisi copre tre formati:

Messaggi di testo : il bot cerca pattern tipici delle truffe, come richieste urgenti di pagamento, tentativi di impersonificazione o pressioni psicologiche.

: il bot cerca pattern tipici delle truffe, come richieste urgenti di pagamento, tentativi di impersonificazione o pressioni psicologiche. Link e URL : verifica se l’indirizzo web porta a un sito legittimo o a una pagina di phishing.

: verifica se l’indirizzo web porta a un sito legittimo o a una pagina di phishing. Immagini: può rilevare se un’immagine è stata generata o pesantemente modificata con l’AI, un fenomeno in forte crescita con i deepfake.

Il verdetto arriva in una delle quattro categorie: Sicuro, Sospetto, Pericoloso o Generato con AI. Semplice, chiaro, immediato.

Come funziona

NordBot vive dentro le piattaforme di messaggistica e social network. Non serve aprire un sito, copiare e incollare contenuti in un form o installare un’estensione. Basta interagire con il bot come si farebbe con un amico.

Le modalità cambiano leggermente in base alla piattaforma:

Instagram : si cerca l’account @asknordlabs e gli si invia il contenuto sospetto in DM.

: si cerca l’account @asknordlabs e gli si invia il contenuto sospetto in DM. Facebook Messenger : funziona allo stesso modo, cercando AskNordVPN.

: funziona allo stesso modo, cercando AskNordVPN. Telegram : il bot è disponibile come @asknordbot, si manda il messaggio o il link direttamente in chat.

: il bot è disponibile come @asknordbot, si manda il messaggio o il link direttamente in chat. WhatsApp : il numero +1 940-616-6302 è attivo per ricevere messaggi, link e immagini.

: il numero +1 940-616-6302 è attivo per ricevere messaggi, link e immagini. X (Twitter): il funzionamento è diverso — si tagga @AskNordLabs in una reply al post sospetto.

In tutti i casi, NordBot analizza solo il contenuto che gli viene inviato e risponde con la sua valutazione. Non conserva i dati, non traccia gli utenti, non richiede registrazione.

NordBot in azione: un test reale

Per testare NordBot, gli abbiamo inviato un messaggio di phishing ricevuto da molti utenti italiani: una falsa notifica di mancata consegna BRT (Bartolini). Il messaggio sembrava autentico, con tanto di data e ora del tentativo di consegna, ma conteneva una serie di elementi che non quadravano.

Il messaggio sospetto:

“BRT – Nessuna risposta al campanello. Il 10 giugno alle 09:13, il corriere ha suonato 3 volte e ha riprovato dopo un minuto, ma nessuno ha risposto. Il collo è al centro logistico regionale. Per prenotare una nuova consegna: https://brt.kcvqxm.buzz/secure/it. Per attivare il link, rispondi ‘S’ e riapri il messaggio.”

Il risultato? NordBot ha identificato correttamente la truffa, evidenziando:

Dominio sospetto : “brt.kcvqxm.buzz” non corrisponde al dominio ufficiale BRT. L’uso di un TLD economico come .buzz è un chiaro indicatore di phishing.

: “brt.kcvqxm.buzz” non corrisponde al dominio ufficiale BRT. L’uso di un TLD economico come .buzz è un chiaro indicatore di phishing. Urgenza artificiale : la scadenza ravvicinata è una tecnica comune per spingere all’azione senza riflettere.

: la scadenza ravvicinata è una tecnica comune per spingere all’azione senza riflettere. Passaggio anomalo: la richiesta di rispondere “S” per attivare il link è un’istruzione insolita, non prevista dalle normali procedure di corriere.

NordBot ha analizzato il messaggio sospetto e lo ha classificato come potenziale truffa, evidenziando il dominio fake e le tecniche di social engineering.

Un test che dimostra come uno strumento automatico possa fare da filtro in quei momenti di dubbio in cui bastano pochi secondi per evitare una truffa.

Perché arriva in un momento cruciale

Le truffe basate sull’AI generativa stanno esplodendo. Secondo i rapporti di settore, i tentativi di phishing assistiti da AI sono aumentati del 60% nell’ultimo anno. Immagini generate artificialmente vengono usate per rendere più credibili messaggi fraudolenti, e i deepfake vocali cominciano a comparire anche in truffe consumer, non solo in attacchi mirati.

Il problema è che gli strumenti tradizionali di difesa — antivirus, firewall, blocchi antiphishing — non sono progettati per proteggere l’utente dentro i flussi di conversazione dei social network. È lì che oggi avviene la maggior parte dei contatti truffaldini, ed è lì che NordBot interviene.

NordBot non sostituisce un buon antivirus o una VPN. Funziona come un filtro umano: un momento di pausa prima di cliccare, rispondere o condividere qualcosa che non convince.

Limitazioni e consapevolezza

NordBot è un tool sperimentale, e come tutti gli strumenti basati su AI può sbagliare. Può classificare come sospetto un contenuto legittimo o, al contrario, non rilevare una minaccia reale. Per questo NordVPN stesso raccomanda di non usarlo come unica fonte di verità, ma come un segnale aggiuntivo nel processo decisionale.

Non va mai condivisa con il bot — né con nessun altro — informazioni sensibili come password, codici di accesso, dati bancari o codici monouso.

Cosa cambia per l’utente

Con NordBot, la sicurezza digitale fa un passo avanti verso qualcosa che mancava: la protezione dentro i luoghi dove avvengono le interazioni quotidiane. Non più solo perimetrale (VPN, antivirus), ma contestuale, applicata al singolo messaggio o link sospetto.

Per l’utente significa avere uno strumento gratuito, sempre disponibile, che non richiede competenze tecniche per essere usato. Basta avere un account su Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger o X, e inviare il contenuto dubbio al bot.

In un’epoca in cui le truffe diventano sempre più sofisticate e indistinguibili dal vero, avere un secondo parere prima di cliccare non è più un lusso: è una necessità.

NordBot è disponibile da subito su tutte le piattaforme supportate, senza costi e senza registrazione. Per chi vuole esplorare l’intero ecosistema di protezione NordVPN, incluso il piano con 73% di sconto e Saily in regalo, l’offerta è attiva fino al 9 settembre.