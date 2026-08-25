Apple ha messo in preordine il Mac mini M6, il primo desktop della casa con chip a 2 nanometri. In Italia il modello base parte da 1.079 euro, il Mac mini con M5 Pro da 2.029 euro: i preordini sono aperti da oggi, 25 agosto, con disponibilità dal 22 settembre.

Il Mac mini M6 non è solo un cambio di generazione. Apple dichiara fino a 4 volte le prestazioni AI rispetto al Mac mini precedente, storage e grafica 2 volte più veloci e CPU più rapida del 40%. Il cubo resta lo stesso, ma il messaggio del comunicato ufficiale è chiaro: deve reggere flussi da agente AI, non solo fogli di calcolo e browser.

Chi arrivava dal Mac mini M4 trova un cambio di passo misurabile. M6 è il primo chip Apple a 2 nm, con CPU e GPU da 12 core, due Neural Engine da 16 core e fino a 170 GB/s di banda sulla memoria unificata.

«Oggi portiamo il salto successivo in prestazioni e calcolo AI per Apple silicon con M6 e con il chip M-series più potente di sempre, M5 Ultra», ha detto Sri Santhanam, vicepresidente Silicon Engineering di Apple. (traduzione redazionale)

Il nuovo Mac mini con chip M6, in preordine da 1.079 euro in Italia.

Mac mini M6: il chip a 2 nanometri

M6 nasce per chi usa il mini come computer di tutti i giorni, macchina da sviluppo o nodo sempre acceso. La CPU a 12 core — due in più rispetto a M5 — è composta da 2 super core, 4 performance e 6 efficiency. Apple parla del core single-thread più veloce al mondo, con multithread fino a 1,2 volte M5 e fino a 2,4 volte M1.

La GPU a 12 core porta per la prima volta sul Mac mini gli acceleratori neurali in ogni core. Il picco di calcolo GPU per l’AI sale di quasi il 30% rispetto a M5 e di oltre 8 volte rispetto a M1. Il Dual Neural Engine da 16 core raddoppia il picco di calcolo rispetto alla generazione precedente: i framework di sistema possono usare entrambi i motori insieme.

La memoria unificata parte da 16 GB e arriva a 32 GB, con banda fino a 170 GB/s: il 10% in più di M5, 2,5 volte M1. Non è una workstation, ma è abbastanza per far girare LLM in locale e tenere aperti più simulatori in Xcode.

Apple cita tre numeri da tenere in tasca, tutti misurati sul Mac mini M6:

prompt LLM in LM Studio: fino a 13,5 volte il Mac mini M1 e fino a 4,8 volte M4

fino a 13,5 volte il Mac mini M1 e fino a 4,8 volte M4 fogli Excel: fino a 2,3 volte M1 e 1,5 volte M4

fino a 2,3 volte M1 e 1,5 volte M4 Cyberpunk 2077 Ultimate Edition con ray tracing: fino a 2 volte il Mac mini M4

Il Media Engine e le API — Core AI, Core ML, Metal, Xcode — pescano CPU, GPU e Neural Engine senza che lo sviluppatore debba spezzare il lavoro a mano. È lo stesso approccio già visto sui MacBook Pro M5, portato sul desktop più piccolo.

M6 e il primo chip Apple a 2 nanometri, con CPU e GPU da 12 core.

Mac mini M5 Pro: il modello da studio

Accanto a M6 arriva il Mac mini con M5 Pro: fino a CPU 18 core e GPU 20 core, memoria unificata fino a 64 GB e banda da 307 GB/s. Qui Apple punta a sviluppo, rendering, simulazioni e modelli di diffusione più grandi.

I numeri dichiarati, sempre da Apple:

prompt LLM in LM Studio: fino a 8,5 volte il Mac mini M2 Pro e 4 volte M4 Pro

fino a 8,5 volte il Mac mini M2 Pro e 4 volte M4 Pro ray tracing in Blender: fino a 4,5 volte M2 Pro e 1,4 volte M4 Pro

fino a 4,5 volte M2 Pro e 1,4 volte M4 Pro elaborazione immagini in Affinity: fino a 2,1 volte M2 Pro e 1,5 volte M4 Pro

La GPU ha shader aggiornati e ray tracing di terza generazione. Gli acceleratori neurali nei core GPU servono per upscaling foto/video e modelli diffusion più veloci. Thunderbolt 5 sul retro permette anche di mettere in cluster più Mac mini per far girare modelli grandi interamente in locale.

Configurazione CPU / GPU Memoria Banda Porte posteriori Mac mini M6 12 / 12 fino a 32 GB 170 GB/s 3× Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet Mac mini M5 Pro fino a 18 / 20 fino a 64 GB 307 GB/s 3× Thunderbolt 5, HDMI, Ethernet

Apple mostra il Mac mini M6 su flussi creativi in Final Cut Pro.

Connettività, rete e macOS 27

Davanti restano due USB-C USB 3 e il jack cuffie con supporto alle cuffie ad alta impedenza. Dietro cambiano i Thunderbolt: 4 su M6, 5 su M5 Pro. Ethernet passa a 2,5 Gb di serie, con opzione 10 Gb. Arrivano Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.

Nuovo anche il genlock via USB-C, pensato per sincronizzare display e camera — Apple cita iPhone 17 Pro nel comunicato — senza hardware extra. Per chi già fa inferenza in locale su Mac, il salto di banda e Neural Engine si legge meglio a confronto con guide come quella su Ollama su Mac.

Il mini arriva con macOS 27 Golden Gate. Siri AI è in beta nel programma di test e arriverà in autunno, all’inizio in inglese. Apple Intelligence resta on-device su lingue già supportate, italiano incluso. Safari, Comandi Rapidi e Foto guadagnano automazioni descritte a voce e ritocchi foto più spinti. Liquid Glass riceve toolbar uniformi, sidebar a tutta altezza e icone della barra dei menu aggiornate.

Dietro: Thunderbolt 4 su M6, Thunderbolt 5 su M5 Pro, HDMI e Ethernet 2,5 Gb.

Prezzi in Italia e disponibilità

I listini italiani, letti oggi dallo store Apple, sono questi:

Mac mini M6: da 1.079 euro

da Mac mini M5 Pro: da 2.029 euro

Preordini aperti dal 25 agosto. Consegne e ritiro in Apple Store dal 22 settembre. Il finanziamento flessibile sullo store italiano parte da 35,33 euro al mese per 36 mesi sul modello base, TAN fisso 11%. Resta la permuta dell’usato.

Il mini è dichiarato con il 50% di materiale riciclato, alluminio della scocca al 100% riciclato e terre rare dei magneti al 100% riciclate. Tutta l’elettricità di produzione è da fonti rinnovabili.

Il punto vero non è il cubo più piccolo del mondo: è che Apple vende un desktop da 1.079 euro come macchina per agenti AI sempre accesi. Se i numeri sui prompt LLM reggono fuori dai laboratori Apple, il Mac mini M6 smette di essere “il Mac economico” e diventa il nodo da scrivania su cui far girare i modelli senza cloud.

Le domande più comuni

Quanto costa il Mac mini M6 in Italia?

Il Mac mini M6 parte da 1.079 euro sullo store Apple italiano. Il Mac mini M5 Pro parte da 2.029 euro. I prezzi Education non sono ancora evidenziati sulla pagina di preordine italiana al momento del controllo.

Quando arriva?

Preordini dal 25 agosto 2026, disponibilità dal 22 settembre. Apple segnala che la spedizione resta soggetta all’autorizzazione FCC sui mercati dove serve.

Serve per l’AI in locale?

Sì, è il messaggio centrale del lancio. M6 porta acceleratori neurali in GPU e Dual Neural Engine; M5 Pro alza memoria e banda. Apple cita fino a 4 volte le prestazioni AI rispetto al mini precedente e fino a 13,5 volte i prompt LLM rispetto al mini M1.

Che differenza c’è tra M6 e M5 Pro?

M6 è il chip nuovo a 2 nm, 12+12 core, fino a 32 GB. M5 Pro è il modello pro: fino a 18+20 core, 64 GB, 307 GB/s e Thunderbolt 5. Chi monta video, 3D o modelli locali grandi guarda M5 Pro; per ufficio, codice e agenti leggeri basta M6.