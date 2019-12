La corona digitale dell’Apple Watch potrebbe diventare un joystick

È uno degli strumenti di interazione migliori per Apple Watch. Quando fu progettato il primo modello, infatti, Apple dovette trovare un sistema efficace per gestire l’interfaccia utente di watchOS per lasciare lo schermo libero dalle dita il più tempo possibile.

Questa soluzione fu la Digital Crown, ispirata senza troppe remore dalla classica rotella per orologi. La Corona Digitale permette di sfogliare gli elenchi nei menu e molto altro. Premendola si può tornare indietro al menu precedente. Un sistema che ricorda molto la Click Wheel dell’iPod.

In futuro questo sistema potrebbe evolvere ulteriormente. Dall’Apple Watch 4 ha ottenuto il feedback tattile con il sistema Taptic Engine. Nei prossimi iPhone potrebbe trasformarsi in un joystick.

Un recente brevetto di Apple mostra una sezione meccanica che può essere governata con il polpastrello, posta proprio sulla corona digitale. In questo modo oltre ad andare su e giù, ruotando in senso orario e antiorario la rotella, ci si potrà muovere anche a destra e sinistra muovendo il polpastrello sulla sua superficie.

Al momento non sappiamo se il sistema sarà realmente integrato in un futuro modello di Apple Watch. Il brevetto è stato depositato lo scorso giugno.