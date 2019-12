L’elegante caricabatterie per Apple Watch con USB-C di Satechi

Qualche settimana fa pubblicai una recensione di un caricabatterie per Apple Watch. Si tratta di un modello sicuramente economico e che funziona benino. Per usarlo con il mio MacBook Pro ho bisogno di un adattatore. Utile per le emergenze per caricare lo smartwatch in mobilità.

Satechi, invece, ha realizzato un modello elegante, funzionale e ovviamente molto più costoso. Il dispositivo ha la base di appoggio magnetica e si collega alla porta USB-C dei nuovi MacBook. Nella confezione è disponibile anche un cavetto che non fa altro che allontanare il caricabatterie dalla porta del computer, in modo da avere più spazio.

Il dispositivo è certificato ufficialmente, quindi non si avranno problemi di carica e si avrà la certezza che questa sarà costante. Cosa che manca al modello economico provato da me. Realizzato in alluminio, manca però di batteria interna. Quindi è in pratica un sostituto al cavo di ricarica dell’Apple Watch.

Il caricabatterie USB-C di Satechi non si usa solo con il MacBook. Se volete potete collegarlo anche ad altre porte USB-C come quella dell’iPad Pro o altri. Grande 4,4 x 5 x 1,14 cm, si può comprare nel sito ufficiale per 44,99 $.