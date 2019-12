Jumbo, l’app che ti dice se app e siti stanno facendo i furbi sulla privacy

Continuiamo il discorso sulla privacy: il fattore più importante in tutto l’industria dell’elettronica. Oggi vi segnalo un’app che si chiama Jumbo. Un’app che permette di capire quali app e servizi stanno facendo i furbi in riguardo il trattamento dei dati.

Jumbo promette di non collezionare i dati degli utenti e di fare da filtro per verificare se nei vostri vari profili social, sono state impostate le opzioni corrette per la privacy. L’app è stata anche segnalata dal team di editori di Apple.

Una volta selezionati gli account Jumbo vede se su Facebook Google, Twitter e Amazon si può migliorare qualcosa sulla privacy. Per esempio su Facebook permette di cancellare i vecchi post pubblicati, cancellare le registrazioni di Alexa su Amazon, rimuovere l’indirizzo di casa o il telefono e così via.

In futuro l’app supporterà anche Instagram, LinkedIn e altri servizi. Jumbo pesa 293,2 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.