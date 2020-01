Le feste sono finite, rimettiamoci in forma con queste app

Non giudico nessuno, sono fuori forma anche io. Nonostante abbia provato ad evitare di mangiare senza limiti, non posso che notare che la pancetta probabilmente è cresciuta. Ci vorrebbe un po’ di forza di volontà e dedizione per smaltire i chili in eccesso e arrivare a giugno con un fisico decente.

Ma dove iniziare? Ci sono tante app che ci permettono di perdere peso, tonificare, aumentare un po’ la massa muscolare e migliorare il fisico. Almeno eliminando le maniglie dell’amore e abbattendo la pancetta. Il famoso effetto muffin quando si chiudono i pantaloni.

Ecco quindi una raccolta di app utili alla causa:

Yazio (abbonamento per funzioni Pro): aiuta a contare quante calorie ingurgitiamo durante ogni pasto per tenere a bada il corretto apporto di carboidrati, grassi e proteine.

Sfida 30 giorni in forma (abbonamento): una serie di esercizi a corpo libero per tonificare il corpo e perdere i chili in eccesso.

Adidas Training (abbonamento): la conoscevamo come Runtastic. Una serie di allenamenti creati da personal trainer specializzati. Si fa tutto a corpo libero e ci sono anche dei consigli alimentari.

8Fit (abbonamento): un’altra app per allenamenti e consigli sui pasti. Integra 800 ricette per pasti sani e le guide per gli esercizi.

Gym Life (abbonamento): la migliore app per chi va in palestra. Permette di creare schede di esercizi e gestirli anche dall’Apple Watch.

La tua dieta Melarossa (abbonamento): scaricata 4 milioni di volte, consente di ricevere una dieta personalizzata in base agli obiettivi e alle proprie caratteristiche.

Happy Scale (funzioni Pro con acquisti In App): un diario per tenere traccia del peso corporeo e il suo andamento nel tempo, con tanto di valori ideali, statistiche e altro.

Ricordate che non dovremmo mai alzarci sazi dalla tavola. Basta riempire lo stomaco al 70% per non avere la sensazione di fame ed evitare che lo stomaco si allarghi sempre di più. Evitiamo cibi calorici, un eccesso di carboidrati e grassi. Diete drastiche che eliminano componenti nutritivi di colpo potrebbero essere dannose, meglio una graduale riduzione.

Con la speranza di perdere i chili in eccesso e iniziare una vita più sana.