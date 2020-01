iPhone 9: ecco come dovrebbe essere

Forse l’iPhone SE è stato solo un esperimento. Ma se lo è stato bisogna affermare che ha avuto un grande successo. Da un lato la necessità di Apple di utilizzare i milioni di componenti avanzati da anni di produzione di iPhone, dall’altro la necessità delle persone di accedere ad uno smartphone di Apple a prezzi più bassi.

Da qui l’idea di una Second Edition: un iPhone dal design vecchio con componenti recenti, a un prezzo contenuto. In questo modo molte persone hanno potuto accedere all’ecosistema di Apple con una buona esperienza utente. L’accoglienza è stata elevata.

Per questo motivo Apple ha deciso di ripetere l’esperimento per utilizzare i componenti prodotti nella fase degli iPhone 7 e 8. Per la prossima primavera dovrebbe arrivare la nuova versione dell’iPhone SE, che per gli esperti si chiamerà iPhone 9.

Il sito di rumors iGeeks, che in passato ha saputo anticipare dritte rivelatesi giuste, ha pubblicato anche le immagini del suo design. Si tratta in pratica del design dell’iPhone 8 aggiornato nell’hardware.

All’interno dovremmo avere il chip A13, lo stesso presente negli iPhone 11 Pro. Lo schermo è però LCD da 4,7” e c’è ancora il sensore Touch ID, contro i recenti modelli con Face ID. In pratica un nuovo iPhone, dal design vecchio, per chi non ama il Face ID, ma nello stesso tempo dalle performance di calcolo pari ai recenti iPhone.

Non resta che attenderne il lancio.