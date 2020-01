La nuova serratura intelligente di Netatmo

È da tempo che si parla di serrature intelligenti per le porte di casa. Spesso ritenute poco sicure, sono in realtà migliori delle serrature meccaniche che si aprono con facilità. Lo dimostrano i tanti furti nelle case che avvengono quotidianamente.

A tal proposito, per il mercato italiano, si muove Netatmo. L’azienda, famosa per le sue videocamere di sorveglianza e il termostato intelligente, ha presentato la sua prima serratura intelligente. Una serratura che può essere installata in autonomia in tutte le porte dove è compatibile il cilindro europeo e non più spesse di 10 centimetri.

La cosa interessante è la chiave. Si tratta di una chiave NFC senza filettatura. Per aprire la porta, quindi, basta inserirla nella patta della serratura e girare. Un sistema di autenticazione certificata A2P, SKG, BZ+ ed EN15684 garantiscono la massima sicurezza.

Attraverso un’app per smartphone è possibile riprogrammare le chiavi. In pratica se ne perdete una non dovete cambiare serratura come avviene adesso con quelle meccaniche. Basta riprogrammare l’autenticazione NFC nella chiave.

Inoltre l’app permette anche di sbloccare l’accesso con la connessione sicura bluetooth 4.2. Volendo è possibile inviare un invito ad accedere alla porta qualora volessimo far entrare un ospite, senza consegnargli fisicamente la chiave.

Compatibile con HomeKit, ha un’autonomia di 2 anni grazie all’uso di batterie AAA. Prima che queste si scarichino si riceverà un avviso. Una porta microUSB consente una breve ricarica al volo per accedere alla porta qualora le batterie fossero completamente scariche.

Al momento non abbiamo informazioni su prezzi e disponibilità della serratura intelligente.