Nonna Catia regala i suoi ebook nell’Apple Books

Nonna Catia è una linea di ebook in italiano pubblicato nell’Apple Books, quello che un tempo era chiamato iBooks Store: il negozio di libri elettronici di Apple. Durante l’emergenza COVID-19, rispondendo alla campagna #iorestoacasa, Nonna Catia regala i suoi ebook.

Nello specifico sono quattro:

I giochi di Valentino: un libro interattivo per bambini da 1 a 12 anni, con 50 giochi. All’interno disegni da colorare, quiz, memory, trova le differenze, labirinti e molto altro. Il libro pesa 139,7 MB.

Valentino e i cuori di marzapane: una fiaba per San Valentino dedicata ai nipotini. All’interno dei disegni da colorare e molto altro. Il libro pesa 31,3 MB.

I giochi di Natale: un altro libro interattivo con tantissimi giochi. Anche in questo caso si tratta di giochi per bambini, ma in tema natalizio. Il libro pesa 66,6 MB.

I ladri di regali: una fiaba natalizia che racconta il mistero di Babbo Natale e i suoi aiutanti. Il libro pesa 5,3 MB.

Gli ebook si potranno scaricare gratuitamente fino al 30 aprile. Un regalo per i tanti bambini che per la quarantena non possono uscire fuori a giocare.