iOS 14: la gestione password integrerà le password momentanee

Utilizzo 1Password ormai da numerosi anni. Ne parlavo in queste pagine nel 2008, ben 11 anni fa, quando iOS era molto diverso da quelle attuale. Per chi non la conoscesse, 1Password è un aggregatore di password in un ambiente sicuro, per usarle tutte diverse e non dimenticarle mai.

Da iOS 12 è stato possibile integrare le password nel sistema di riempimento automatico delle celle. In questo modo non era necessario entrare nell’app per recuperare la password e incollarle nei siti internet o app. Questo ha aumentato di molto l’esperienza utente.

Anche Apple negli anni ha sviluppato meglio il suo Portachiavi, per funzionare come 1Password. Nelle ultime versioni di iOS si possono anche generare password sicure automaticamente ad ogni iscrizione in siti web e app. In iOS 14 ci sarà un’evoluzione ancora superiore.

Come rivela 9to5mac, infatti, Portachiavi avrà una funzione attualmente disponibile in 1Password: la gestione delle password momentanee con il sistema a doppio fattore. Sarà quindi possibile importare questa funzione mediante i codici QR Code generati dai servizi che supportano la doppia autenticazione, per richiamare automaticamente una password momentanea quando è necessaria.

Considerando che tutto questo dovrebbe essere sbloccato con il Face ID, quindi con uno sguardo, si comprende come la gestione delle autenticazioni sicure diventerà ancora più semplice, consentendo all’utente di usare password sempre diverse per ciascun servizio.

Non dimentichiamo che Apple ha introdotto anche il Sign In with Apple, che permette di usare il suo sistema di autenticazione evitando anche di generare nuove iscrizioni.