Un abbonamento a vita a Babbel Language

Probabilmente conoscete già Babbel. Si tratta di una delle aziende più famose impegnate nel settore delle app per imparare lingue diverse. Su Trustpilot ha oltre 12.000 feedback con una media di oltre 4 stelle su 5. Segno che il suo sistema funziona e aiuta ad imparare la lingua.

Il metodo Babbel integra una serie di breve lezioni che prevedono ascoltare la lingua straniera, esercitarsi con la pronuncia, grammatica e scrittura. Il 92% delle persone dichiara che inizia a notare i miglioramenti in appena 2 mesi di studio.

Ora, Babbel funzione con un abbonamento. Per esempio 3 mesi vi costano 19,95 € e 1 anno 59,40 €. In una rara promozione avrete la possibilità di ottenere un abbonamento a vita, quindi senza limiti di tempo, e non per una sola lingua ma per ben 14 lingue diverse.

Babbel ha anche la sua app per iPhone, iPad e Apple Watch, per imparare o migliorare la lingua straniera in mobilità. L’abbonamento a vita si trova in questa pagina e si acquista per 159 dollari.