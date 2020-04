JustWatch, l’app per conoscere i nuovi contenuti caricati nei servizi di streaming

Ci sono app che utilizzi tutti i giorni, di cui ti sei abituato ad usare e credi che tutti facciano altrettanto. Poi ti accorgi di non averne mai parlato e quindi in realtà non tutti potrebbero conoscerla. App come JustWatch di cui voglio parlarvi oggi.

Si tratta di un servizio che permette di conoscere tutti i contenuti caricati quotidianamente nei vari servizi di streaming video. In pratica con JustWatch potrete sapere nella giornata odierna, o quelle precedenti, quali film e serie TV sono stati caricati nei vari servizi in uso in Italia.

L’app supporta tutti i servizi disponibili in Italia, tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime Vide, Rai Play, Now TV, Timvision, Apple TV+, YouTube Premium e molti altri. Una volta attivati i servizi di cui si ha l’abbonamento, si potrà vedere l’elenco di contenuti per ciascun servizio.

Premendo su ciascuna copertina si può leggere la trama, vedere il cast, vedere la durata, la valutazione media, riprodurre il trailer e i contenuti simili. Inoltre un motore di ricerca interno permette di cercare dei contenuti che vogliamo vedere, come film e telefilm, e sapere in quale servizio di streaming video lo troveremo.

JustWatch pesa 39,2 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Funziona su iPhone, iPad ma anche su Apple TV.