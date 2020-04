Apple suggerisce un’attività al giorno per 30 giorni per i bambini in quarantena

È dal 24 febbraio del 2020 che sono in quarantena in casa. In queste settimane sarò uscito solo quattro volte per ritirare la spesa al supermercato. Quindi conosco bene la noia di stare perennemente in casa. Per i bambini probabilmente è anche più difficile, soprattutto con le belle giornate.

A tal proposito Apple suggerisce alcune attività da fare con loro per occupare il tempo in modo creativo. Il progetto si chiama “30 Creative Activities for Kids”, quindi 30 attività da fare con i bambini. Un mese di giochi per allenare la mente stando in casa.

Il piano è un PDF che tutti possono scaricare e usare. È in lingua inglese però. Ogni giorno della settimana è suggerita un’attività diversa. Ecco alcuni esempi:

Giocare a impersonificare degli oggetti.

Realizzare dei video in time-lapse con iPhone o iPad.

Dipingere il proprio nome.

Creare delle emoji che mostrano come ci si sente quel giorno.

Fingere di realizzare un’intervista.

Scrivere una lettera d’amore al pianeta Terra.

Realizzare un ritratto.

Le attività sono indicate per un pubblico tra i 4 e gli 8 anni. Trovate tutto nel PDF fornito da Apple.