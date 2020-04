Mezzo milione per la Porsche 935 del 1979 sponsorizzata da Apple

Fate parte di quei ricchi che durante la crisi, anziché impoverirsi, si arricchiscono sempre di più? Se avete del denaro che vi casca dalle tasche potreste usarlo per comprarvi una Porsche 935 del 1979. Si tratta della replica della Porsche che Apple sponsorizzò in vista del suo debutto in Borsa.

L’automobile, venduta su DuPont Registry, costa 499.000 dollari. Il sito dichiara che possiede molte parti della GT2 come la trasmissione e le sospensioni. Non è l’auto originale sponsorizzata da Apple, ma un’auto simile, dell’epoca, ribrandizzata per replicare le fattezze di quella originale.

Quella originale fu acquistata da Adam Carolla, l’attore americano visto in film come Road Hard e The Hammer. Il modello originale ha un valore stimato di 10 milioni di dollari. Fu guidata da Bob Garretson, Bobby Rahal e Allan Moffat.

L’automobile ha il brand Apple Computer sui fianchi e sul cofano, oltre al logo colorato della società e le fasce arcobaleno che ne riprendono il pattern.