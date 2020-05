Doors: Awakening, un bel gioco in realtà aumentata

In queste settimane sto provando un po’ le nuove funzioni dell’iPad Pro 2020, per valutarne le potenzialità. In queste prove ovviamente cade anche il sensore LiDAR per rilevare il mondo reale attorno a noi. Il sensore ha un raggio di 5 metri e mappa gli oggetti che ci circondano.

È ideale per la realtà aumentata. Per esempio l’ho usato con il gioco Doors: Awakening. È un gioco che ho scoperto per caso ed è molto interessante. Si tratta di un rompicapo che vi porterà nel mondo dei particolari.

In questo videogame vi appariranno delle porte. Per essere aperte dovrete risolvere gli enigmi presenti nella scena. Ci sono degli oggetti nascosti nell’ambiente, quindi dovrete girare intorno alla scena, allontanarvi e avvicinarvi con il dispositivo per tentare di capire dove si nascondono gli oggetti.

Dovrete anche usarli per sbloccare altri oggetti. Per esempio un’ascia e un tronco di legno usati insieme si trasformeranno in legna da ardere. Importante è anche raccogliere le gemme nascoste negli ambienti e le pergamene, che raccontano delle storie.

Doors: Awakening è interessante per l’uso della realtà aumentata e per i misteri nascosti in elementi grafici ben curati. Il gioco pesa 352,9 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Alcuni livelli sono a pagamento.