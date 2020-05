Codeless, l’app per iPad per creare mockup interattivi di app

Quando si progetta un’app, oltre ad una fase iniziale di analisi con ricerche e diagrammi, si provvede a realizzare un wireframe per abbozzare velocemente le varie schermate, per poi rifinirle in mockup e concept da testare, prima di arrivare alle soluzioni finali da sviluppare.

Codeless permette di creare schermate mockup interattive. In pratica quest’app per iPad permette di disegnare schermate di app per iPhone, ma con elementi interattivi. Senza scrivere una linea di codice, possiamo disegnare i vari elementi che faranno parte delle schermate dell’app.

L’app permette di integrare bottoni, switch, indicatori, slider, etichette, immagini, mappe e molto altro. In pratica tutti gli elementi che si possono usare poi in Xcode per formare le pagine da sviluppare.

Una volta testato il tutto, si può procedere alla trasformazione delle schermate in codice. Codeless fornisce anche un servizio integrato che, in collaborazione con alcuni sviluppatori, fa tradurre le pagine in codice per 80 $ canadesi a pagina (circa 53 €).

L’app pesa 33,1 MB e si scarica gratuitamente nell’App Store. Per usarla bisogna pagare un abbonamento mensile di 6,49 €. Utile per i designer di UI e UX che progettano app di mestiere.