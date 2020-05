Apple aggiorna Logic Pro X alla versione 10.5

Forse non tutti sanno che il brano Bad Guy, di Billie Eilish, vincitore di due Grammy quest’anno, ha le musiche realizzate con Logic Pro X. Questo strumento di Apple, che risale agli anni ’90 quando apparteneva ancora alla Notator Logic, è stato aggiornato di recente alla versione 10.5.

Si tratta di un’applicazione DAW (Digital Audio Workstation) che serve a realizzare musica, pressoché elettronica, con il Mac. La nuova versione aggiunge alcune nuove funzioni, tra cui:

Live Loops : una serie di effetti remix utili per creare musica, come bitcrusher, filter, gater e repeater.

: una serie di effetti remix utili per creare musica, come bitcrusher, filter, gater e repeater. Sampler e Quick Sampler : un’evoluzione del plugin EXS24 standard di settore con nuove funzioni, come workflow drag-and-drop che automatizzano le attività di produzione più complesse.

: un’evoluzione del plugin EXS24 standard di settore con nuove funzioni, come workflow drag-and-drop che automatizzano le attività di produzione più complesse. Creazione di beat : nuovi strumenti per creare beat originali, come lo Step Sequencer ispirato ai workflow delle classiche drum machine.

: nuovi strumenti per creare beat originali, come lo Step Sequencer ispirato ai workflow delle classiche drum machine. Logic Remote: l’uso di un’app per usare un iPad o iPhone per mixare le tracce in tempo reale.

La società ha anche ottimizzato delle risorse per Mac e risolto alcuni bug. L’aggiornamento è gratuito per chi aveva già Logic Pro X. Se non ce l’avete, l’app costa 229,99 € nel Mac App Store.