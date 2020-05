Spring macOS, un bundle di software a prezzi molto bassi

Ci sono alcuni software per macOS che sono molto utili. Il prezzo di solito è elevato, quindi si desiste nel comprarli. Poi si trovano promozioni come questa attivata da BundleHunt e quindi la barriera del prezzo crolla.

Nel Spring macOS ci sono tantissimi software a prezzi molto bassi. Il catalogo di 46 app riguardano sia macOS che Windows. Il pacchetto si può realizzare a piacimento e per un periodo di tempo limitato non ci saranno soglie da raggiungere per sbloccarlo. Si può acquistare anche un software singolo.

Ecco alcuni esempi:

TextExpander per 1 anno per 7 $ invece di 49,92 $.

per 1 anno per 7 $ invece di 49,92 $. iStat Menu per 6 $ invece di 11,99 $.

per 6 $ invece di 11,99 $. Waltr 2 per 5 $ invece di 39,95 $.

per 5 $ invece di 39,95 $. VideoProc per 6 $ invece di 42,95 $.

per 6 $ invece di 42,95 $. AirBuddy per 2 $ invece di 5 $.

per 2 $ invece di 5 $. Mission Control Plus per 2,99 $ invece di 8,99 $.

per 2,99 $ invece di 8,99 $. Filmage Screen per 14,99 $ invece di 29,99 $.

Trovate tutto il catalogo nel sito ufficiale. Al momento non sappiamo quanto terminerà l’offerta.