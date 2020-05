Magic Sleeve, la custodia per Magic Keyboard che diventa tappetino

Questo accessorio fa parte della categoria “la custodia della mia custodia è la mia custodia”. Ci riferiamo ad una custodia per Magic Keyboard che, come sapete, fa anche da custodia all’iPad Pro. Quindi è una protezione alla tastiera per iPad che, come sapete, non costa poco.

La cosa interessante del Magic Sleeve è che ha una doppia funzione. Da un lato copre la Magic Keyboard con una chiusura magnetica. Basta avvolgere la tastiera e chiudere la custodia sui bordi con l’attacco magnetico.

La seconda funzione è di tappetino. Una volta aperta può proteggere la Magic Keyboard dal ripiano sulla quale è appoggiata, per evitare graffi e sporco. Inoltre il bordo magnetico usato per la chiusura può essere utilizzato per appoggiare l’Apple Pencil 2, evitando di perderla.

Magic Sleeve è disponibile per iPad, iPad Pro e MacBook Air o Pro da 13”. Disponibile in due colori, costa 74 dollari.