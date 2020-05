Apple costruirà un hotel da 192 stanze

Nel campus dell’Apple Park c’è posto per circa 12.000 dipendenti. Una sorta di mini paese di Apple dove tutti i dipendenti lavorano ai progetti comuni. Ma c’è un altro campus che presto potrebbe superare questo record ed è sempre di Apple.

Come saprete, infatti, da un paio di anni sono iniziati i lavori di ampliamento del campus di Austin (Texas). Si tratta di un complesso di edifici molto importante per la società, perchè da quelle strutture garantisce la maggior parte della gestione logistica e amministrativa.

Il progetto iniziale prevedeva di costruire edifici per 5.000 dipendenti e poterne accogliere, in caso di esigenza, fino a 15.000 dipendenti. Quindi 3.000 in più dell’Apple Park. Nel recente piano rivisto, approvato il 29 aprile dal consiglio cittadino, si prevede un ulteriore ampliamento.

Ciò che salta all’occhio è di sicuro la costruzione di un hotel da 192 stanze che servirà ad accogliere gli ospiti occasionali nel campus.

In totale il campus sarà grande 279.000 metri quadrati, vale a dire 16.000 metri quadri in più dell’Apple Park. L’hotel sarà grande 7.000 metri quadrati. L’investimento previsto nel 2018 era di 1 miliardo di dollari. In vista dell’ampliamento, però, la cifra probabilmente sarà destinata a salire.

L’inaugurazione dovrebbe avvenire nel 2022, a meno che l’emergenza COVID-19 non rallenterà i lavori.