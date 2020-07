Punkt, l’app che raccoglie le tue impressioni quotidiane

Ci fu un periodo dove ogni giorno annotavo gli accadimenti personali in un quaderno. Questo per creare una sorta di memoria storica di quello che accadeva, da rileggere dopo anni. Dopo qualche anno ho smesso con questa pratica. Oggi vi segnalo un’app che permette di farlo nell’iPhone.

Punkt è una sorta di diario personale. Una volta al giorno viene chiesto di scrivere delle brevi note della giornata e indicare il proprio umore. Questi formerà un grafico che ci permetterà di vedere come cambia umore nel tempo.

La cosa interessante è che i dati non sono caricati su un server, ma archiviati in modo sicuro sul dispositivo. Quindi nessuno leggerà cosa scriverete o effettuerà delle statistiche con i dati indicati.

Potreste usarlo, per esempio, come diario della gratitudine, oppure per tenere traccia dei momenti belli della vostra vita. Una frase motivazionale quotidiana vi darà la carica. Una notifica, all’orario che vi è più congeniale, vi ricorderà di scrivere una nota.

Punkt pesa 5,1 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Se volete supportare il progetto per 6,99 € all’anno avrete anche la possibilità di aggiungere una foto, creare più storie durante la giornata e editare le storie vecchie.