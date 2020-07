Apple prevede gesture e tasti di vetro per le tastiere

Ho comprato un MacBook Pro nel 2019 e ad oggi, a meno di 1 anno, il tasto E è tutto sbavato. Non so il motivo. Credo che la copertura si sia scrostata. Teoricamente potrei portarlo in un Apple Store e farmelo cambiare, ma non ho proprio voglia di attendere e cimentarmi in backup e ripristini. Anche perchè con quel computer ci lavoro.

Per risolvere questo problema pare che Apple stia pensando a coperture in vetro per i tasti. Forte dell’esperienza accumulata negli anni con gli iPhone di vetro, la società sta pensando di rendere le tastiere più longeve con una copertura in vetro.

Questo potrebbe aiutare la società a realizzare anche dei tasti più sottili. La versione retroilluminata potrebbe diventare anche più visibile grazie alla capacità riflettente del vetro.

L’altro brevetto prevede le gesture sulla tastiera. Per ottenere questo risultato si potrà passare dalla modalità testo a quella gesture con un pulsante.

Quando la modalità testo è attiva si può scrivere come una normale tastiera, ma quando si attiva la modalità gesture si può spostare il dito trascinandolo sui tasti.

In questo caso la tastiera non scriverà nulla. Il dito spostato sui tasti sposterà il puntatore del mouse. In pratica la tastiera diventa un grande trackpad.

Probabilmente i due brevetti sono collegati. Con tasti più sottili e coperti di vetro le dita potranno spostarsi più facilmente sui tasti in modalità gesture.