Moment ha un obiettivo per la webcam per Mac

Tra le aziende di accessori che operano nel settore delle lenti per dispositivi Apple, Moment è quella che ha saputo costruirsi un ottimo brand. L’azienda produce lenti di qualità, e anche da un costo importante, per offrire delle capacità ottiche che nel piccolo sensore della fotocamera sono difficili da raggiungere.

Ma Moment non è solo iPhone. Di recente la società ha presentato una lente per la webcam dei Mac. La Webcam Set è un grandangolo da 18 mm che aumenta la visuale della scena inquadrata dal computer. In questo modo se volete che l’ambiente in cui siete durante una videoconferenza o una registrazione per un video sia più ampio, montando la lente apparirà una scena più larga.

Il set è composto da un adattatore che funziona con tutti i computer, smartphone o tablet spessi al massimo 10,75 mm. La lente si aggancia di conseguenza.

Personalmente non amo l’effetto di copertura che genera l’adattatore. Questi copre una parte dello schermo per restare stabile sul computer. Se a voi piace trovate il Webcam Set nel sito ufficiale per 61,98 dollari.