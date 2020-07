Apple regala le AirPods, a chi compra un Mac o iPad ed è studente

Qualche anticipazione l’avevo già data su Twitter per via della partenza della campagna negli Stati Uniti. Ora la promozione Back To School è attiva anche in Italia e quest’anno permette di avere delle AirPods gratis.

Da oggi fino al 29 ottobre chi compra un prodotto Apple in un Apple Store, dal numero verde 800554533 o sul sito di Apple, riceverà i famosi auricolari in omaggio. Ma ci sono delle condizioni, tra tutte bisogna essere degli studenti universitari oppure far parte del personale scolastico.

I prodotti che sono inclusi nella promozione sono: iMac, iMac Pro, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro e iPad Air. Questi danno diritto a 146,72 € nell’acquisto di AirPods, AirPods Pro con custodia di ricarica wireless o AirPods Pro.

Quindi come funziona: mettete nel carrello il Mac o l’iPad e scegliete le AirPods. Se c’è una differenza di prezzo da pagare tra quello di listino e i 146,72 € di sconto si pagherà la differenza.

Vi ricordo che gli studenti hanno diritto anche ad uno sconto sui Mac e iPad. La percentuale varia in base al prodotto. Inoltre hanno diritto al 20% di sconto se aggiungono anche l’AppleCare+. Vi lascio al regolamento per ulteriori informazioni.