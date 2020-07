Epic Games offre Live Link Face, l’app che anima i personaggi virtuali

In futuro i personaggi dei videogame ci imiteranno? Potrebbero ricalcare le nostre espressioni facciali, girare la testa in tempo reale con la nostra e molto altro. Non è fantascienza ma realtà.

Epic Games, forte di un recente investimento da 250 milioni di $ da parte di Sony, ha rilasciato l’app Live Link Face per Unreal Engine. Si tratta di un’app capace di usare una fotocamera per riprendere le espressioni del volto e il movimento della testa e replicarli nei videogame.

L’app usa ARKit e il sistema TrueDepth della parte anteriore dei recenti iPhone. Usando la connessione tra app e Unreal Engine, i comandi dati dall’app si possono registrare nel framework per la realizzazione di videogame o film.

Live Link Face integra anche Tentacle Sync e il protocollo OSC (Open Sound Control) per attivare la registrazione in remoto.

L’app Live Link Face pesa 2,8 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. In questa pagina trovate tutta la documentazione inerente la tecnologia, per approfondire l’argomento.