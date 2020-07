Apple riceve 15 nomination agli Emmy per i contenuti su Apple TV+

Lo scorso anno la società non ebbe premi agli Emmy Awards, molto probabilmente perché il servizio Apple TV+ fu lanciato a novembre e quindi non si ebbe tempo per valutare i contenuti. Quest’anno, invece, la società porta a casa molte possibilità di vittoria dell’ambito premio.

Durante le nomination della 72° edizione degli Emmy Awards l’azienda di Cupertino si porta a casa 15 possibilità:

Defending Jacob

Migliore regia per una serie TV: Jonathan Freeman

Migliore musica originale: Olafur Arnalds

The Morning Show

Miglior attrice in una serie TV: Jennifer Aniston

Migliore attore in una serie TV: Steve Carell

Miglior design

Migliore attore non protagonista in una serie TV: Billy Crudup

Migliore attore non protagonista in una serie TV: Mark Duplass

Migliore cameo in una serie TV: Martin Short

Migliore regia in una serie TV: Mimi Leder

Central Park

Migliore voce fuori campo: Leslie Odom Jr

The Elephant Qeen

Migliore narrazione: Chiwetel Ejiofor

The Beastie Boys Story

Migliore documentario o non fiction speciale

Migliore editing video per un programma non fiction

Migliore sceneggiatura per un programma non fiction

Migliore editing audio per un programma non fiction

La premiazione avverrà il prossimo 20 settembre negli studi della ABC. Qui scopriremo se la società avrà vinto dei premi oppure se andranno alle concorrenti Amazon Prime Video o Netflix.