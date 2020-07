PliimPRO, l’app per Mac che prepara il computer prima di una presentazione

Nel 2018 iniziò a circolare la storia di un professore cinese che durante una presentazione alla sua aula, con tanto di PC e PowerPoint, rischiò il posto di lavoro. Il motivo? Era partito un salvaschermo con immagini osé durante la spiegazione all’aula.

Non sappiamo come mai il professore avesse quel salvaschermo. Magari lo ha aggiunto per scherzo, forse qualcuno dei suoi assistenti gli tirò un bello scherzo, sta di fatto che durante una lezione sono state viste scene di nudo.

Il problema è che molte persone prima di una presentazione non ricordano di prendere alcuni accorgimenti, come cambiare lo sfondo, nascondere le icone, attivare il non disturbare e così via. Così si rischia di mostrare a tutti cose private quando si condivide lo schermo.

A tal proposito vi segnalo PliimPRO. Si tratta di un’app per macOS in grado di preparare il computer a una presentazione in pochi passi. L’app si posiziona nella menu bar e con un solo toggle permette di:

Nascondere tutte le icone dal desktop.

Disabilitare le notifiche.

Nascondere le app attive.

Silenziare gli speaker.

Cambiare lo sfondo del desktop.

Quindi con un singolo tasto si può avere il computer pronto per presentare.

PliimPRO si può scaricare in versione demo nel sito dello sviluppatore. Per 16 $ si riceverà una licenza per usare l’app a vita.