MacOS 8 scritto tutto in JavaScript

macOS 8 fu integrato nei computer di Apple il 26 luglio del 1997 e l’ultima versione risale al 1999 con macOS 8.6. Ovviamente il supporto è terminato. Ufficialmente nel maggio del 2001.

Lo sviluppatore Felix Rieseberg ha quindi deciso di replicare una missione già svolta nel 2018, quando trasformò Windows 95 in un’app con emulatore. Questa volta ha trasformato macOS 8.1 in un’app scritta tutta in JavaScript.

L’emulatore virtualizzazione un Macintosh Quadra 900, venduto da Apple tra il 1991 e il 1992, basato su processore PPC di Motorola e IBM.

Questo significa che potrete scaricarlo e usarlo nel vostro computer. Il progetto è stato condiviso su GitHub. All’interno troverete anche delle app pre-installate come i giochi Oregon Trail, Duke Nukem 3D, Civilization II, Alley 19 Bowling, ma anche software come Photoshop 3 e Premiere 4.

Se avete un Mac vi consiglio di usare direttamente questo eseguibile che pesa circa 260 MB. Nella pagina del progetto ci sono anche gli eseguibili per Windows e Linux.