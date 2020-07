PixelSnap, l’app per macOS che misura qualsiasi elemento inquadrato

A volte è semplicemente questioni di misure. Sapere come sono disposti degli elementi in una pagina aiuta a comprendere come disporre le cose, creare ordine e giocare su simmetrie e allineamenti.

Lo sanno bene i designer, ma anche chi realizza siti web, presentazioni con Keynote o PawerPoint, chi crea grafica per i social network e molti altri. Sapere la grandezza di un elemento, la distanza in pixel, le dimensioni di una foto o un pulsante sono importanti.

Tutte cose che si può fare al volo con PixelSnap. Quest’app per macOS funziona in tutte le app e permette di prendere misure al volo. Grazie al lazo intelligente si possono misurare gli oggetti in pochi attimi, per poi creare screenshot con le misure o copiare i dati negli appunti.

PixelSnap è utile anche per aggiungere guide magnetiche, misurare già oggetti contemporaneamente e supporta la Touch Bar. L’app si può usare gratuitamente per 30 giorni, poi richiede una licenza di 39 $. Si trova tutto nel sito dello sviluppatore.