Avete notato che si sente parlare sempre di meno di batterie esterne? Questo perché gli smartphone di ultima generazione hanno autonomie sempre maggiori. Il modello di cui vi parlo oggi, però, è speciale.

Il Sunslice è una batteria esterna da 4000 mAh, quanto basta per effettuare una ricarica completa di smartphone. La cosa interessante è il sistema di pannelli solari collegati. Si tratta di pannelli di ultima generazione che riescono a generare 4 watt di energia.

Per comprendere quanto sia, basti pensare che il caricabatterie attuale degli iPhone è da 5 watt, quindi siamo molto vicini. Basta posizionarli sotto il Sole per iniziare la carica della batteria. I pannelli sono anche resistenti all’acqua, per pulirli facilmente.

Grande 80 x 100 mm, una volta chiuso il tutto è spesso 25 mm. Aperto completamente, con i 5 pannelli solari pronti a prendere la luce, è lungo 48 centimetri.

La batteria integra un cavo che funziona con le porte USB-C, Lightning e microUSB. La potenza di uscita è di 2,4 mAh per ricaricare un iPhone in circa 3 ore. Integra anche una torcia se dovesse servire di notte.

Il Sunslice si finanzia su Kickstarter. Per 54 € si potrebbe ricevere un’unità a partire dal prossimo ottobre.