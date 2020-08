A volte le cose accadono velocemente, senza troppa pianificazione. Si vedono dei treni passare e si sale su al volo. In questo caso parliamo di alcune novità che riguardano questo sito, online da ormai oltre 16 anni. Novità che hanno come tema hosting e tema grafico.

Nuovo hosting

Come saprete qualche anno fa sono passato a SiteGround: noto servizio di hosting che fornisce una piattaforma abbastanza veloce. Questa azienda di sicuro sa come usare il marketing e infatti è sempre raccontata come uno dei migliori servizi hosting sul mercato.

Per carità è molto valido, ma è anche molto costoso. Se il primo anno mi costò 168 €, il secondo mi è costato 360 €. Per carità i servizi si pagano e io ho pagato, ma il terzo anno i prezzi sono aumentati a 480 €. Un aumento del 33%.

Così ho chiesto i motivi di questo aumento e SiteGround mi ha informato di una recente strategia per posizionare il servizio nella fascia alta del mercato. Semplicemente aumentando i prezzi. Le risorse del mio piano di hosting, infatti, erano rimaste le stesse. Eccetto per l’aumento della capacità di storage da 30 a 40 GB. In pratica 10 GB in più di spazio, che tra l’altro non avevo chiesto, mi sarebbe costato 120 € in più all’anno.

Così ho iniziato a guardarmi intorno e la mia attenzione è caduta su VHosting. Una società che tra l’altro è italiana e ha sede in Sicilia. Questa azienda fornisce un servizio hosting ottimizzato per WordPress a prezzi nettamente inferiori. Inoltre mi ha fatto piacere leggere questa nota:

Probabilmente scottati da esperienze precedenti, tanti utenti nell’ultimo periodo ci stanno chiedendo se il prezzo di rinnovo cambia rispetto a quello pagato per l’acquisto iniziale dei servizi. Ci teniamo a rassicurarvi. VHosting applica una politica sui prezzi che prevede massima trasparenza. Il costo per l’acquisto di un nuovo servizio rimarrà lo stesso anche per i successivi rinnovi. Con noi, la cosa peggiore che potrà capitarvi sarà la possibilità di utilizzare un codice sconto per pagare il servizio ad un prezzo inferiore il primo anno 😉

VHosting, che sto utilizzando nel momento in cui vi scrivo, non solo costa molto meno di SiteGround, ma offre anche più risorse e le prestazioni di caricamento delle pagine non solo calate neanche un po’. Anzi, in alcune occasioni ho trovato anche dei miglioramenti.

Ecco alcune differenze che ho trovato con SiteGround:

SiteGround Vhosting SSD da 30 GB SSD NVme da 35 GB Risorse limitate Ben 3 core e 3 GB di RAM 450.000 inode Inode infiniti 1 GB di database 15 GB di database 3 GB per l’email 15 GB per l’email Cache Memcache LiteSpeed Server 480 € annui 104 € annui

L’assistenza di VHosting è al pari di quella di SiteGround. Ho aperto ben 6 ticket in questi giorni di migrazione del sito e mi hanno risposto a tutti e 6 in pochi minuti, tra l’altro i tecnici sono sempre molto gentili.

La migrazione l’hanno gestita completamente loro gratuitamente. Ho fornito i dati di accesso allo spazio precedente e mi hanno trasportato tutto nel nuovo spazio hosting in appena 1 giorno. Infatti credo che non vi siete neanche accorti del passaggio, visto che il sito è stato sempre online.

Le prestazioni di LiteSpeed Server

Ora ho uno spazio hosting molto più generoso di quello di SiteGround. Con quest’ultimo mi trovavo spesso a superare i limiti mensili di CPU. Ho più spazio di archiviazione, LiteSpeed è molto veloce, il database non soffre più del limite di 1 GB e ho pagato il tutto un quarto del prezzo di SiteGround.

Al momento vi consiglio di usare questo servizio Made in Italy. Trovate tutto nel loro sito. Tra l’altro avrete fino a 45 giorni di tempo con la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Nuovo tema

Qualche settimana fa mi sono trovato a parlare per caso con un ragazzo indiano. In realtà non conosco il suo nome reale, perchè l’ho incontrato su Fiverr e risponde all’account di Viraleverything. Mi servivano dei consigli su come correggere alcuni errori visti da Google.

Viraleverything non mi ha chiesto un centesimo per i consigli che mi ha dato, anche perchè non ha mai messo mano al codice del sito. Mi ha consigliato di dare un’occhiata al progetto NewsPack nato nato dalla collaborazione tra Google e Automattic . Questi è una piattaforma nata per piccoli giornali che fornisce spazio web, tema e plugin. Il tutto è ottimizzato per funzionare al meglio con Google.

Visto che il tema di questo sito era vecchio di 4 anni, che il codice non era più aggiornato e la versione responsive per dispositivi mobile non funzionava granchè, ho deciso di cogliere la palla al volo e usare NewsPack.

La piattaforma non mi serviva. Avevo già il mio spazio hosting. Così ho notato che nella pagina del progetto forniscono anche solo il tema e i plugin. Tra l’altro il tutto open source gratuitamente. Ho messo in campo ciò che avevo imparato nella gestione di WordPress in questi anni e ho personalizzato il tutto per rispecchiare ciò che era presente nel mio sito.

Risultato del test di Pingdom nel caricamento di Melamorsicata.it

Il risultato è un nuovo tema, molto simile al precedente, ma molto più moderno, minimale, veloce e aggiornato alle ultime tecnologie. Ora Melamorsicata è velocissimo: il test di Pingdom dichiara che si carica in circa 300 millesimi di secondo. La versione mobile non usa più il plugin di WP-Touch (tra l’altro non veniva aggiornato da oltre un anno), ma è la versione responsive del tema desktop.

Conclusioni

Tutto questo cambiamento non è stato programmato mesi prima ed eseguito in settimane. È accaduto tutto in una settimana. Non c’è stato neanche tempo per creare un po’ di hype. Tra l’altro eseguito nella settimana di Ferragosto, ma per tradizione ho effettuato questo genere di passaggi in questo periodo.

Per la gestione del budget le cose sono andate alla grande. Ho ridotto il costo dell’abbonamento annuo del servizio hosting di quasi l’80% migliorando la quantità di risorse disponibili. Il tema NewsPack è distribuito gratuitamente open source. L’unico costo è stato il mio tempo e le competenze che ho maturato negli anni. Ho risparmiato anche la licenza annua di WP-Touch che costa 79 $ l’anno.

Il risultato è un sito più moderno, bello da vedere e più veloce del precedente, per navigare tra le pagine senza frizioni, con più risorse per la crescita futura. Buona navigazione a tutti.