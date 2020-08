Conoscete Setapp? Vi parlai di questo servizio qualche anno fa. Si tratta di una sorta di Netflix delle app. Pagando una quota mensile, 9,99 $, si riceve l’accesso a decine di app. Trovate l’elenco completo in questa pagina.

Personalmente lo utilizzo da sempre perché all’interno ci trovo app che uso quotidianamente come Ulysses, Boom 3D, CloudMounter, Mate Translate, Rocket Typist, Permute, CleanMyMac X e altre. Quindi anziché pagare ogni singola licenza per queste app, per me è più conveniente pagare un fisso e avere tutte le app, oltre a poterne scoprire di nuove visto che ne viene aggiunta una a settimana.

Di recente la società ha aggiunto anche una novità: gli abbonamenti per app per iOS. Nel momento in cui vi scrivo vedo 8 app in elenco, ma spero che questi diventerà più esteso in futuro. In pratica aggiungendo un extra di 4,99 $ al proprio abbonamento è possibile avere accesso a degli abbonamenti alle app per iOS.

Alcuni di questi abbonamenti sono riconosciuti automaticamente se li abbiamo già attivati nella versione per macOS, come per esempio con Ulysses. Altri richiedono di inquadrare un QR Code generato da Setapp per Mac, al fine di avere il codice di attivazione In App per iOS. Attualmente sono disponibili gli abbonamenti di queste app per iOS:

2Do

Gemini

MindNode

Ulysses

Paste

Taskheat

SQLPro Studio

PDF Search

Se non avete mai provato Setapp vi lascio a questa pagina dove troverete un invito per usare il servizio per 1 mese gratuitamente, contro la prova usuale di 7 giorni.