Store Assets Generator

Chi si è trovato a pubblicare un’app nell’App Store sa benissimo che bisogna fare molto attenzione alla grandezza delle immagini della scheda delle app. Se carichiamo gli screenshot o l’icona nella dimensione sbagliata Apple rigetterà la pubblicazione.

Per facilitare questo processo Marcelo Perretta ha realizzato Store Assets Generator. Si tratta di un’app per macOS che permette di generare il formato corretto delle immagini in appena tre passaggi:

Si trascinano le immagini da ottimizzare Si seleziona il negozio di app a cui sono indirizzate Si salva le immagini generate

L’app supporta l’esportazioni riguardanti le immagini per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Car Play, Apple TV, iMessage, ma anche Android e Windows, oltre al formato .icns per le icone.

Store Assets Generator supporta anche vari formati come png, jpg, jpeg, gif, tiff, pdf, eps, heic e icns. La cosa interessante è che l’app è gratuita, con alcuni acquisti In App.

Potete scaricarla nell’App Store.