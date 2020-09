La custodia disegnata da Wozniak per Picaso Lab

Wozniak è una persona molto affabile. Se la incontrate per strada e gli chiedete di firmarvi l’iPhone o l’iPad lo farà volentieri. Questa volta, però, ha firmato una custodia per MacBook e lo ha fatto per beneficenza.

L’idea è venuta al produttore di accessori Picaso Lab, per raccogliere fondi a favore delle associazioni che stanno aiutando dopo i roghi in California.

La custodia è realizzata in pelle ed è stata ideata con il contributo di Steve Wozniak, co-fondatore di Apple, che ha scelto alcuni elementi personalmente, oltre a firmare materialmente l’accessorio con il nome Woz.

Può essere usata per portare con se gli iPad o i MacBook grandi fino a 13” e sarà prodotta in serie limitata. Il prezzo di ciascuna è di 350 $. Se vi sembra un prezzo alto considerate che in realtà buona parte serve per la beneficenza e solo una piccola parte per produrre l’accessorio.

Il denaro raccolto andrà a due associazioni: la California Fire Foundation e la WildLife Relief Fund. La trovate nel sito del produttore.