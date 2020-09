La nuova watchface Artist

Al momento non è possibile avere delle watchface completamente disegnate da zero. Apple ne fornisce alcune sue, ma grazie all’aggiunta delle complication e ai cambi di colore, si possono realizzare molte combinazioni.

Quindi ognuno di noi avrà realizzato una serie di quadranti in base alle preferenze personali, aggiungendo le complicazioni delle app che ci sono più utili. Magari una watchface usata quando lavoriamo, una in palestra e una la sera prima di dormire.

Sapevate che è possibile far apparire automaticamente una watchface sul polso in una determinata ora o quando ci rechiamo in un luogo? Io l’ho scoperto di recente leggendo un articolo su AppleInsider. Vediamo come si fa. Vi anticipo che serve l’app Comandi di Apple.

Cambiamo watchface in base all’ora del giorno

Per cambiare il quadrante durante la giornata in automatico apriamo l’app Comandi e poi:

Rechiamoci su Automazione e su Crea un’automazione personale Selezionate Ora del giorno Scegliete liberamente Alba, Tramonto o Ora del giorno. Potete decidere anche se farlo accadere tutti i giorni, ogni settimana o ogni mese Premete su Avanti Ora su Aggiungi azione Cercate il comando Set Watch Face Premete su Face e scegliete una delle watchface che avete attive nel vostro Apple Watch Premete su Avanti Disattivate Chiedi prima di eseguire Fine

Cambiamo watchface in base al luogo dove ci troviamo

Ora vediamo un altro metodo. Magari volete una watchface particolare quando siete a scuola, quando siete in palestra o andate al parco. Vediamo come fare. Come sempre aprite l’app Comandi e poi:

Rechiamoci su Automazione e su Crea un’automazione personale Selezionate Arrivo o Vado via. Dipende se la volete far apparire quando arrivate in un luogo o quando ve ne andate da esso Su Posizione premete Scegli Inserite un punto di interesse o un indirizzo preciso. Potete scegliere quanto deve essere grande l’area attorno al punto scelto. Quando entrerete in quell’area apparirà la watchface desiderata Premete su Fine e poi su Avanti Ora su Aggiungi azione Cercate il comando Set Watch Face Premete su Face e scegliete una delle watchface che avete attive nel vostro Apple Watch Premete su Avanti Fine

Il gioco è fatto. Potrebbe capitare di trovare in elenco più watchface con lo stesso nome. Questo perché Apple non permette di cambiarlo. Quindi se create più versioni dello stesso quadrante questi apparirà più volte con lo stesso nome. Basta scegliere il nome corrispondente alla posizione del quadrante, con lo stesso ordine in cui vi appare sfogliando le watchface sull’Apple Watch.