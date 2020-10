El Trackpad trasforma l’iPhone o iPad in Magic Trackpad

Ho sempre preferito il Magic Trackpad al Magic Mouse. Trovo più comodo usare una superficie touch per spostare il cursore nel Mac, piuttosto che muovere continuamente il polso.

I MacBook integrano il trackpad anche se ha dimensioni più ridotte rispetto al Magic Trackpad. I Mac possono godere della versione più grande. Mettiamo che vi si scarichi all’improvviso, potreste usare l’iPhone o l’iPad come Magic Trackpad.

Per farlo dovrete usare un’app come El Trackpad. Questo software supporta anche i gesti multitouch tipici del Magic Trackpad. Per usarlo dovrete:

Scaricare il client per Mac. Scaricare l’app per iOS e iPadOS. Attivare l’uso del puntatore del mouse con sorgenti esterni. Un’opzione che troverete in Accessibilità di macOS. Collegare il dispositivo al Mac mediante il cavo.

El Trackpad pesa 929,8 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Si può usare gratuitamente per 7 giorni, poi dovrete comprare l’uso completo per 4,49 € con il sistema In App.