Un esempio d’uso del widget Scribblet

L’arrivo di iOS 14 e iPadOS 14 quest’anno ha portato a un’ondata di creatività per gli sviluppatori. Le nuove funzioni interessano molto, come la possibilità di personalizzare la home screen con i widget.

iPadOS 14, a differenza di iOS 14, non consente di posizionare i widget in qualsiasi pagina. Possiamo però usarli nella colonna di sinistra della prima pagina. Una limitazione che probabilmente sarà eliminata in futuro.

A tal proposito vi segnalo un’app. Scribblet è una sorta di post-it in cui possiamo scrivere non con la tastiera digitale, bensì con l’Apple Pencil. In realtà negli iPhone si può scrivere con le dita o con una stylus compatibile.

Quindi una volta aperta l’app, possiamo dare un nome al post-it, scegliere un colore di sfondo e iniziare a scrivere. Utile per avere delle note sempre a portata di mano, come l’elenco della spesa oppure le cose da fare durante la giornata.

Scribblet permette di creare post-it in tre dimensioni: piccola, media o grande, riprendendo le dimensioni dei widget visualizzabili da Apple. L’app pesa 11,5 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.

Con il sistema In App si può comprare l’opzione per usare una foto come sfondo dei post-it per 2,29 €. Se vi bastano i colori a tinta unita potrete usare semplicemente la versione gratuita.