Il dock D2 Pro II di Svalt per MacBook

Quando si acquista un nuovo Mac la scelta è sempre tra un computer desktop e uno laptop. È meglio un iMac con schermo grande da tenere sulla scrivania oppure è meglio un computer portatile da poter usare in giro?

A volte la scelta cade sul computer portatile e poi si aggiunge a casa uno schermo esterno più grande. In questo caso sappiate che possiamo usare i due schermi insieme, portatile + display esterno, oppure chiudere il MacBook e usare solo il display esterno.

A tal proposito esistono dei dock appositi per tenere il computer in verticale sulla scrivania e occupare meno spazio. Tra i più recenti c’è il modello D2 Pro II di Svalt. Si tratta di un dock in alluminio con ventola integrata.

L’accessorio usa il raffreddamento attivo e passivo. Può raffreddare il computer mediante il radiatore da 800 grammi che dissipa l’aria calda sui lati. Quando serve un raffreddamento più intenso si può attivare la ventola.

La ventola può essere regolata per varie velocità, fino a 4200 giri al minuto. Una volta attiva, vista la sua efficacia in direzione del processore, può abbassare la temperatura della GPU del 67% e quella della CPU del 59%.

Compatibile con i MacBook fino a 16”, il dock Svalt D2 Pro II si può ordinare nel sito ufficiale dove è in vendita per 236 euro.