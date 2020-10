Reeder 5 per iOS e macOS

Qualcuno è riuscito a sostituire la comodità dei feed rss con i flussi dei contenuti dei social network. Molti trovano comodo che qualcuno scelga per loro, come un algoritmo adattivo. Io credo che nella selezione delle notizie si debba decidere personalmente le fonti e leggere il più possibile.

Non sono mai riuscito a sostituire i feed rss con qualcos’altro. A distanza di decenni li utilizzo ancora e spero che tutti i siti e i blog continuino a integrarli per consentire alle persone come me di leggere le informazioni recenti pubblicate.

Negli anni ho provato diversi client per aggregarli, ma alla fine sono tornato sempre a Reeder. Quest’app ha un’esperienza utente ancora superiore. Almeno per le mie abitudini. Fortunatamente il suo sviluppatore, Silvio Rizzi, continua a svilupparla.

Reeder è giunto infatti alla versione 5. Oltre a un aggiustamento grafico per renderlo più gradevole con iOS 14 e macOS Big Sur, Reeder 5 porta una serie di novità, come:

Il supporto per sincronizzare i feed con iCloud quando non usiamo un servizio specifico.

L’integrazione di Reader Later di iCloud.

I widget per iOS 14 e iPadOS 14. In futuro arriverà anche quello di macOS.

La possibilità di indicare i contenti letti quando si scorre la lista.

La modalità Reader View attivabile in automatico.

Reeder 5 supporta i comuni servizi di aggregazione feed, come Feedly, Feedbin, Feed Wrangler, FeedHQ, Poket e molti altri.

L’app per iOS pesa 13,1 MB e si scarica per 5,49 €. La versione per macOS costa 10,99 €.