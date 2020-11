Il 3 novembre scorso il Governo ha attivato il bonus mobilità: un’iniziativa per favorire l’uso di mezzi di trasporto elettrici e ridurre il numero di auto tra le strade. Il fondo è stato di 225 milioni di € ed è terminato tutto in un paio di giorni.

Se siete tra quelli che hanno preferito non comprare il mezzo prima per poi chiedere il rimborso, quindi vi siete fatti spedire via email un coupon per ottenere il bonus direttamente all’acquisto, sappiate che potete convertirlo in buono Amazon. Un’iniziativa interessante considerando che molte regioni d’Italia sono in lockdown e le persone non possono uscire di casa per comprare i monopattini o bici.

Per convertire il bonus in buono Amazon andate in questa pagina. Vi sarà chiesto di inserire il codice del buono, scegliere la tipologia e indicare il vostro indirizzo email. Riceverete il codice da inserire in fase di acquisto. Per usufruire del codice dovrete scegliere un prodotto spedito direttamente da Amazon.

Vi suggerisco alcune soluzioni:

Buoni acquisti.