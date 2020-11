iMac più piccolo del mondo

Apple ha realizzato l’iPhone 12 mini quest’anno: una versione più piccola del suo smartphone di punta. La società al momento lo ha battezzato come lo smartphone 5G più piccolo del mondo.

Di sicuro non arriverà l’iMac più piccolo del mondo. Ci sono dei limiti imposti dalla grandezza dello schermo e uno schermo ampio, almeno negli iMac, è fondamentale per un’esperienza utente all’altezza.

l’ingegnere Michael Pick, però, ne ha costruito uno. Il tutto è partito da un Raspberry Pi 4 che è stato modificato e integrato in un case stampato in 3D. Quindi in pratica questo iMac molto speciale è un case nel quale è stato integrato dell’hardware non di Apple.

Il lavoro non è particolarmente difficile. Il sistema operativo di Raspberry è stato poi personalizzato per imitare la grafica di macOS. A chiudere il cerchio c’è stata una tastiera bluetooth.

Il piccolo iMac non è di fatto un Mac, ma un gadget tecnologico per impressionare gli amici geek. Vi lascio al video di realizzazione del progetto.