La nostra persona è un po’ come un fiore in un vaso. Dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi se vogliamo vivere in armonia. Quando stiamo bene con noi stessi lo stiamo anche con gli altri. Quindi in che modo possiamo farlo?

Curando essenzialmente quattro cose: l’alimentazione sana, l’attività fisica, la ricerca continua del miglioramento personale e la meditazione. Devo ammettere che per questo ultimo punto sono molto carente.

Molti reputano la meditazione come un’attività per chi ama la cultura orientale. Quei 10 minuti di meditazione quotidiana dovrebbero diventare la routine. Sono utili per scaricare lo stress, la mente e riequilibrare mente e corpo.

Dovremmo imparare a considerare la meditazione come al pari dell’attività fisica o la corretta alimentazione. Un aspetto da inserire nella nostra vita quotidiana fino alla fine dei tempi. Perché è con l’esercitazione costante che impariamo a padroneggiare l’argomento e usarlo con molti benefici.

A tal proposito troverete tanti testi e video online che insegnano a meditare. Io vi coniglio l’app Serenity per iPhone e iPad. Si tratta di un vero e proprio corso che insegna a meditare, con audio in italiano e vari step da percorrere.

All’interno ci sono vari percorsi. Quello gratuito insegna la base della meditazione in 7 giorni. Poi proseguono altri livelli come:

Espansione

Consapevolezza

Coscienza di sé

Obiettivi e valori

Meditazione continuativa

Fino a proseguire con dei livelli avanzati come esplorare il presente o allenare la consapevolezza. Inoltre l’app integra dei percorsi per favorire il sonno, percorsi anti-stress, un percorso per insegnare ai bambini a meditare e molto altro.

L’app si integra con l’app Salute, supporta AirPlay e integra delle statistiche. La versione base è gratuita, mentre i percorsi avanzati si possono acquistare con il sistema In App. Per esempio il livello 2 costa 7,99 €. Volendo potrete anche sottoscrivere un abbonamento semestrale per accedere a tutti i contenuti pagando 19,99 €.

Trovate Serenity nell’App Store. Pesa 90,3 MB e si scarica gratuitamente.