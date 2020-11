Un passato tra i navy seals, le squadre di marines americani più addestrati, per poi occuparsi di legge e diventare capo della sicurezza in Apple dopo quasi 15 anni di carriera nella società di Cupertino.

Thomas Moyer con la legge ora ha qualche problema. Come si legge dalla documentazione pubblicata dell’ufficio distrettuale di Santa Clara, il manager è implicato in un caso di corruzione.

Non c’è in ballo la sua fedeltà all’azienda. Non ha fornito nessun accesso non autorizzato alla concorrenza. Moyer è accusato di aver corrotto le autorità locali per ottenere dei certificati CCW (Concealed Carry Weapon), vale a dire alcuni porto d’armi.

Mouser e il broker Chadha avrebbero offerto una donazione di 200 iPad, dal valore totale di 70.000 $, all’ufficio dello sceriffo in cambio delle licenze. Per questo motivo sono finiti sotto indagine anche il vice sceriffo Rick Sung e il capitano James Jensen.

Il caso sembra quanto meno controverso. Una licenza CCW costa al massimo 400 dollari, quindi la donazione pare sia stata estorta con un accordo tra Chadha e il capitano Jensen. In pratica senza “la donazione” le pratiche sarebbero diventate più difficili del previsto.

Il prossimo 11 gennaio ci sarà l’udienza per avere un quadro più preciso della dinamica. I colpevoli rischiano l’arresto.